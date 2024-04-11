Ориентация – север. Миграционная карта Центральной Азии

В 2023 году в Казахстан приехало более 9-ти тысяч человек из стран Центральной Азии, большинство из них остались на постоянное место жительства. По мнению экспертов, этот процесс продолжится и в этом году. Какие ключевые изменения произошли в миграционных тенденциях в центральноазиатском регионе за последние несколько лет и как они влияют на экономику и общество, читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

Предпосылки к миграции в Центральной Азии

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске (РФ) произошел теракт, в результате которого погибло 144 человека, более 500 человек пострадали. В связи с этим ряд стран ужесточили меры безопасности.

Например, в Кыргызстане владельцев и администраторов торговых центров и развлекательных комплексов столицы, а также представителей частных охранных предприятий призвали быть осторожными в местах, где часто отдыхают граждане, и прилагать совместные усилия для обеспечения безопасности. Во Франции правительство приняло решение активировать высший уровень национальной системы оповещения о терроризме. Наша страна никаких ограничений на въезд граждан из Центральной Азии не вводила.

Официальная статистика

По данным Бюро национальной статистики МНЭ РК, в 2023 году в Казахстане зарегистрирована положительная динамика внешней миграции. В страну прибыли 25 399 человек и выехало 16 055. Разница в миграции (сальдо – прим. ред.) составила 9 344 человека.

Для сравнения в 2022 году в страну прибыли 17 425 человек и выехали 24 147 человек. Сальдо миграции составило - 6 946 человек. По сравнению с 2022 годом число прибывших в Казахстан увеличилось на 46,9% в 2023 году, при этом число выбывших уменьшилось на 33,7%.

При этом, миграционный приток увеличился в основном за счет прибывших из стран СНГ и Китая. Доля приехавших из стран СНГ составила 86,3%, а доля выехавших в эти страны - 77,3%.

Инфографика: Kazinform

В инфографике представлена структура внешней миграции по отдельным этническим группам в 2023 году: большинство прибывших – казахи – 39,3%, 31,1% составили русские, 3,6% узбеки, еще 3,1% украинцы, 2,1 татары,1,5% немцы. Что касается выбывших, 62,6% - русские, 6,6% казахи, 12,6% немцы, 6,7% украинцы, 2,2% татары и 0,7% узбеки.

Инфографика: Kazinform

Если смотреть по странам, куда уезжают граждане, то согласно последним доступным данным за 2022 год, больше всего человек переехало в Россию – 19 383 из 24 147 человек, 2 518 человек уехали в Германию, 394 - в Польшу, 339 - в США, 266 - в Узбекистан, 233 - в Беларусь.

В целом, если посмотреть на динамику за 20 лет, количество, выбывающих из Казахстана уменьшилось.

Инфографика: Kazinform

Как видно из графика сальдо миграции Казахстана имело отрицательные значения более 10 лет. То есть из страны больше выбывало людей, чем прибывало. Наибольшие отрицательные значения были в 2000 по 2003 годы. С 2004 по 2011 годы в Казахстане складывалось положительное сальдо миграции. С 2014 года сальдо миграции имело отрицательные значения. Как мы уже отметили, в 2023 году в стране сложилась положительное сальдо миграции, в основном за счет граждан из стран Центральной Азии.

Более 9 тысяч человек переехало в Казахстан из стран ЦА

В 2023 году в Казахстан из стран ЦА прибыло 9 377 человек и уехало 385 человек. Сальдо миграции составило 8 992 человека.

Среди них больше всего приехавших из Кыргызстана зарегистрировано в приграничных районах города Алматы (518 человек) и Жамбылской области (125 человек). Более половины прибывших из Узбекистана зарегистрировано в Мангистауской (2378 человек) и Алматинской областях (1077 человек), из Таджикистана - в город Алматы (289 человек) и Карагандинскую область (91 человек), а также из Туркменистана - в Мангистау (849 человек) и в Павлодарскую область (147 человек).

По мнению доцента кафедры политологии, специалиста в области иммиграционной политики и национальной идентичности в регионе Евразия Каресс Шенк, самая большая опасность, связанная с миграцией связана с отношением к ней.

- Самая большая опасность, связанная с миграцией, — это секьюритизация, или отношение к миграции, в первую очередь, как к угрозе безопасности. При этом, отношение к мигрантам как к угрозе безопасности, вероятно, создает больше опасной ситуации, чем что-либо, что могли бы сделать сами мигранты, - сказала Каресс Шенк в интервью аналитическому обозревателю Kazinform.

По словам эксперта, в последние годы граждане Центральной Азии в основном мигрировали в Россию, остальные - в Турцию, Южную Корею, европейские страны и в Великобританию в поисках средств к существованию и более высокой заработной платы.

- За последние несколько десятилетий большая часть миграции из Центральной Азии была направлена в Россию. Это связано с постколониальными отношениями, довольно сильной экономикой России и ее близостью. За последние несколько лет (5+) мы наблюдаем диверсификацию направлений. Миллионы мигрантов по-прежнему едут в Россию каждый год. Но они также едут в Турцию, Южную Корею и все чаще в Европу и Великобританию, - отмечает эксперт по иммиграции в Евразии.

Для граждан Кыргызстана и Таджикистана миграция является стратегией выживания, учитывая относительно бедную экономику их родных стран. Для граждан Узбекистана и Казахстана переезд за границу — это способ получить более высокооплачиваемую работу, чем та, что доступна дома.

В последние годы мигранты также направлялись и в Казахстан. В целом, по мнению спикера, из-за относительно большого потока мигрантов жизнь иностранцев в Казахстане несколько усложнилась в плане доступа к онлайн-сервисам через Egov и другим госплатформам, постановки на учет в миграционной полиции и усиления визового режима.

- Я опасаюсь, что после теракта в Москве в марте правительство будет лишь еще больше секьюритизировать миграцию. Однако наше исследование показывает, что мигранты все чаще становятся объектом внимания государства в России как потенциальная угроза безопасности. Когда это произойдет, мигранты могут стать недовольными и отчужденными, хотя даже в таких условиях лишь очень небольшое меньшинство обратится к преступному поведению, - подчеркнула эксперт.

По ее наблюдениям, постоянные рейды на мечети, дома и рабочие места мигрантов, которые имели место быть, сделали больше для отчуждения и радикализации мигрантов, чем любые экстремистские религиозные вербовочные агентства или организации.

С 1 января в нашей стране изменились правила регистрации иностранцев

В соответствии с поручением Главы государства Правительство пересмотрело политику в сфере миграции населения. Принята новая Концепция на ближайшие пять лет (2023-2027 годы), которая включает 7 направлений развития: среди них признание и гарантирование прав и свобод мигрантов, защита национальных интересов и национальной безопасности, сочетание интересов личности, общества и государства, прозрачность регулирования миграционных процессов на основе обновления и многократности используемой информации и другое.

Недавно в стране открылся портал «migration.enbek.kz», который позволяет обеспечить единый учет иностранных граждан независимо от цели их прибытия в Казахстан, а также мониторинг и контроль миграционных потоков.

- Планируется создать единую информационную систему учета движения мигрантов, которая будет работать по принципу «одного окна». Это позволяет провести цифровую идентификацию мигранта, а при необходимости контролировать физическое местонахождение и перемещение независимо от цели поездки, - сказал председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты РК Аскарбек Ертаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Кроме того, с 1 января 2024 года для иностранных граждан была введена обязательная дактилоскопическая регистрация (отпечатки пальцев – прим. ред.). Для регистрации по отпечаткам пальцев иностранцам и лицам без гражданства нужно обратиться в территориальные органы полиции по месту пребывания.

После приема документов, в том числе заявок, поступивших через госкорпорацию и портал, сотрудники полиции осуществляют проверку, в том числе по базам данных органов внутренних дел и Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре сведений о судимости и розыске, наличии неисполненных обязательств за совершение уголовного или административного нарушения, наложенного на него в период предыдущего пребывания.

К слову, Казахстан заинтересован в миграции отельных групп мигрантов, например высококвалифицированных кадров, а также «кандас» - этнических казахов для возвращения на историческую родину.

С июля 2023 года этнические казахи, проживающие в других странах, могут воспользоваться возможностью упрощенного въезда в Казахстан, получив карту «Ата жолы». При этом, этническим казахам, проживающим за рубежом, можно получить карту без потери гражданства.

- Сегодня, помимо стран ближнего зарубежья, таких как Российская Федерация, Монголия, в получении карты «Ата жолы» заинтересованы также этнические казахи - граждане США, стран Евросоюза. На сегодняшний день карта «Ата жолы» была выдана 44 семьям этнических казахов. Из них 24 человека имеют востребованные профессии и 20 человек являются предпринимателями, - сообщил Аскарбек Ертаев.

К слову, обладатели карты «Ата жолы» при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет. Стоит отметить, что квота для привлечения иностранной рабочей силы по направлению трудовой иммиграции в 2024 году была установлена в 22 тысячи человек. В 2023 году было выдано около 14 тысяч разрешений на привлечение иностранной рабочей силы в коммерческую сферу. Также было выдано 296 тысяч разрешений трудовым мигрантам на работу в частных домах.

По мнению экспертов, это несомненно будет оказывать некоторое влияние на экономику и общество страны. Однако, как отмечает эксперт Каресс Шенк, миграцию нельзя рассматривать как единственную причину или следствие тенденции или развития.

- С точки зрения воздействия на экономику и общество, миграция, безусловно, оказывает влияние, но почти никогда не является единственной причиной или следствием какой-либо тенденции или развития, - подчеркивает эксперт.

Миграция - угроза безопасности?

Эксперт также рассказала о новых тенденциях в миграции.

- Что касается новых тенденций, мы всегда смотрим перестанут ли мигранты ездить в Россию по политическим причинам, например, трудно получить легальный статус, либо по моральным причинам - в знак протеста против вооруженного конфликта, или потому что они могут заработать больше в других местах и т. д. И тем не менее, каналы миграции из Центральной Азии в Россию продолжают оставаться надежными. Однако в ответ на усиление контроля Россией за мигрантами после теракта мы, к сожалению, наблюдаем усиление секьюритизации во всем регионе. Например, Турция недавно отменила безвизовый въезд для таджиков. Подобные шаги, мотивированные соображениями безопасности, будут лишь еще больше способствовать отчуждению и потенциальной радикализации мигрантов, - заключила спикер.

Несмотря на то, что в странах мира отношение к мигрантам из Центральной Азии изменилось и усиливаются меры безопасности, Казахстан пока не вводил никаких ограничений. По мнению экспертов, государство хорошо справилось с большим потоком мигрантов в 2022 году. При этом, главным выводом специалистов стало то, что самую большую опасность в процессе миграции заключается в отношении к ней как угрозе безопасности.