Ориентация – север. Миграционная карта Центральной Азии
В 2023 году в Казахстан приехало более 9-ти тысяч человек из стран Центральной Азии, большинство из них остались на постоянное место жительства. По мнению экспертов, этот процесс продолжится и в этом году. Какие ключевые изменения произошли в миграционных тенденциях в центральноазиатском регионе за последние несколько лет и как они влияют на экономику и общество, читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.
Предпосылки к миграции в Центральной Азии
22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске (РФ) произошел теракт, в результате которого погибло 144 человека, более 500 человек пострадали. В связи с этим ряд стран ужесточили меры безопасности.
Например, в Кыргызстане владельцев и администраторов торговых центров и развлекательных комплексов столицы, а также представителей частных охранных предприятий призвали быть осторожными в местах, где часто отдыхают граждане, и прилагать совместные усилия для обеспечения безопасности. Во Франции правительство приняло решение активировать высший уровень национальной системы оповещения о терроризме. Наша страна никаких ограничений на въезд граждан из Центральной Азии не вводила.
Официальная статистика
По данным Бюро национальной статистики МНЭ РК, в 2023 году в Казахстане зарегистрирована положительная динамика внешней миграции. В страну прибыли 25 399 человек и выехало 16 055. Разница в миграции (сальдо – прим. ред.) составила 9 344 человека.
Для сравнения в 2022 году в страну прибыли 17 425 человек и выехали 24 147 человек. Сальдо миграции составило - 6 946 человек. По сравнению с 2022 годом число прибывших в Казахстан увеличилось на 46,9% в 2023 году, при этом число выбывших уменьшилось на 33,7%.
При этом, миграционный приток увеличился в основном за счет прибывших из стран СНГ и Китая. Доля приехавших из стран СНГ составила 86,3%, а доля выехавших в эти страны - 77,3%.
В инфографике представлена структура внешней миграции по отдельным этническим группам в 2023 году: большинство прибывших – казахи – 39,3%, 31,1% составили русские, 3,6% узбеки, еще 3,1% украинцы, 2,1 татары,1,5% немцы. Что касается выбывших, 62,6% - русские, 6,6% казахи, 12,6% немцы, 6,7% украинцы, 2,2% татары и 0,7% узбеки.
Если смотреть по странам, куда уезжают граждане, то согласно последним доступным данным за 2022 год, больше всего человек переехало в Россию – 19 383 из 24 147 человек, 2 518 человек уехали в Германию, 394 - в Польшу, 339 - в США, 266 - в Узбекистан, 233 - в Беларусь.
В целом, если посмотреть на динамику за 20 лет, количество, выбывающих из Казахстана уменьшилось.
Как видно из графика сальдо миграции Казахстана имело отрицательные значения более 10 лет. То есть из страны больше выбывало людей, чем прибывало. Наибольшие отрицательные значения были в 2000 по 2003 годы. С 2004 по 2011 годы в Казахстане складывалось положительное сальдо миграции. С 2014 года сальдо миграции имело отрицательные значения. Как мы уже отметили, в 2023 году в стране сложилась положительное сальдо миграции, в основном за счет граждан из стран Центральной Азии.
Более 9 тысяч человек переехало в Казахстан из стран ЦА
В 2023 году в Казахстан из стран ЦА прибыло 9 377 человек и уехало 385 человек. Сальдо миграции составило 8 992 человека.
Среди них больше всего приехавших из Кыргызстана зарегистрировано в приграничных районах города Алматы (518 человек) и Жамбылской области (125 человек). Более половины прибывших из Узбекистана зарегистрировано в Мангистауской (2378 человек) и Алматинской областях (1077 человек), из Таджикистана - в город Алматы (289 человек) и Карагандинскую область (91 человек), а также из Туркменистана - в Мангистау (849 человек) и в Павлодарскую область (147 человек).
По мнению доцента кафедры политологии, специалиста в области иммиграционной политики и национальной идентичности в регионе Евразия Каресс Шенк, самая большая опасность, связанная с миграцией связана с отношением к ней.
- Самая большая опасность, связанная с миграцией, — это секьюритизация, или отношение к миграции, в первую очередь, как к угрозе безопасности. При этом, отношение к мигрантам как к угрозе безопасности, вероятно, создает больше опасной ситуации, чем что-либо, что могли бы сделать сами мигранты, - сказала Каресс Шенк в интервью аналитическому обозревателю Kazinform.
По словам эксперта, в последние годы граждане Центральной Азии в основном мигрировали в Россию, остальные - в Турцию, Южную Корею, европейские страны и в Великобританию в поисках средств к существованию и более высокой заработной платы.
- За последние несколько десятилетий большая часть миграции из Центральной Азии была направлена в Россию. Это связано с постколониальными отношениями, довольно сильной экономикой России и ее близостью. За последние несколько лет (5+) мы наблюдаем диверсификацию направлений. Миллионы мигрантов по-прежнему едут в Россию каждый год. Но они также едут в Турцию, Южную Корею и все чаще в Европу и Великобританию, - отмечает эксперт по иммиграции в Евразии.
Для граждан Кыргызстана и Таджикистана миграция является стратегией выживания, учитывая относительно бедную экономику их родных стран. Для граждан Узбекистана и Казахстана переезд за границу — это способ получить более высокооплачиваемую работу, чем та, что доступна дома.
В последние годы мигранты также направлялись и в Казахстан. В целом, по мнению спикера, из-за относительно большого потока мигрантов жизнь иностранцев в Казахстане несколько усложнилась в плане доступа к онлайн-сервисам через Egov и другим госплатформам, постановки на учет в миграционной полиции и усиления визового режима.
- Я опасаюсь, что после теракта в Москве в марте правительство будет лишь еще больше секьюритизировать миграцию. Однако наше исследование показывает, что мигранты все чаще становятся объектом внимания государства в России как потенциальная угроза безопасности. Когда это произойдет, мигранты могут стать недовольными и отчужденными, хотя даже в таких условиях лишь очень небольшое меньшинство обратится к преступному поведению, - подчеркнула эксперт.
По ее наблюдениям, постоянные рейды на мечети, дома и рабочие места мигрантов, которые имели место быть, сделали больше для отчуждения и радикализации мигрантов, чем любые экстремистские религиозные вербовочные агентства или организации.
С 1 января в нашей стране изменились правила регистрации иностранцев
В соответствии с поручением Главы государства Правительство пересмотрело политику в сфере миграции населения. Принята новая Концепция на ближайшие пять лет (2023-2027 годы), которая включает 7 направлений развития: среди них признание и гарантирование прав и свобод мигрантов, защита национальных интересов и национальной безопасности, сочетание интересов личности, общества и государства, прозрачность регулирования миграционных процессов на основе обновления и многократности используемой информации и другое.
Недавно в стране открылся портал «migration.enbek.kz», который позволяет обеспечить единый учет иностранных граждан независимо от цели их прибытия в Казахстан, а также мониторинг и контроль миграционных потоков.
- Планируется создать единую информационную систему учета движения мигрантов, которая будет работать по принципу «одного окна». Это позволяет провести цифровую идентификацию мигранта, а при необходимости контролировать физическое местонахождение и перемещение независимо от цели поездки, - сказал председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты РК Аскарбек Ертаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Кроме того, с 1 января 2024 года для иностранных граждан была введена обязательная дактилоскопическая регистрация (отпечатки пальцев – прим. ред.). Для регистрации по отпечаткам пальцев иностранцам и лицам без гражданства нужно обратиться в территориальные органы полиции по месту пребывания.
После приема документов, в том числе заявок, поступивших через госкорпорацию и портал, сотрудники полиции осуществляют проверку, в том числе по базам данных органов внутренних дел и Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре сведений о судимости и розыске, наличии неисполненных обязательств за совершение уголовного или административного нарушения, наложенного на него в период предыдущего пребывания.
К слову, Казахстан заинтересован в миграции отельных групп мигрантов, например высококвалифицированных кадров, а также «кандас» - этнических казахов для возвращения на историческую родину.
С июля 2023 года этнические казахи, проживающие в других странах, могут воспользоваться возможностью упрощенного въезда в Казахстан, получив карту «Ата жолы». При этом, этническим казахам, проживающим за рубежом, можно получить карту без потери гражданства.
- Сегодня, помимо стран ближнего зарубежья, таких как Российская Федерация, Монголия, в получении карты «Ата жолы» заинтересованы также этнические казахи - граждане США, стран Евросоюза. На сегодняшний день карта «Ата жолы» была выдана 44 семьям этнических казахов. Из них 24 человека имеют востребованные профессии и 20 человек являются предпринимателями, - сообщил Аскарбек Ертаев.
К слову, обладатели карты «Ата жолы» при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет. Стоит отметить, что квота для привлечения иностранной рабочей силы по направлению трудовой иммиграции в 2024 году была установлена в 22 тысячи человек. В 2023 году было выдано около 14 тысяч разрешений на привлечение иностранной рабочей силы в коммерческую сферу. Также было выдано 296 тысяч разрешений трудовым мигрантам на работу в частных домах.
По мнению экспертов, это несомненно будет оказывать некоторое влияние на экономику и общество страны. Однако, как отмечает эксперт Каресс Шенк, миграцию нельзя рассматривать как единственную причину или следствие тенденции или развития.
- С точки зрения воздействия на экономику и общество, миграция, безусловно, оказывает влияние, но почти никогда не является единственной причиной или следствием какой-либо тенденции или развития, - подчеркивает эксперт.
Миграция - угроза безопасности?
Эксперт также рассказала о новых тенденциях в миграции.
- Что касается новых тенденций, мы всегда смотрим перестанут ли мигранты ездить в Россию по политическим причинам, например, трудно получить легальный статус, либо по моральным причинам - в знак протеста против вооруженного конфликта, или потому что они могут заработать больше в других местах и т. д. И тем не менее, каналы миграции из Центральной Азии в Россию продолжают оставаться надежными. Однако в ответ на усиление контроля Россией за мигрантами после теракта мы, к сожалению, наблюдаем усиление секьюритизации во всем регионе. Например, Турция недавно отменила безвизовый въезд для таджиков. Подобные шаги, мотивированные соображениями безопасности, будут лишь еще больше способствовать отчуждению и потенциальной радикализации мигрантов, - заключила спикер.
Несмотря на то, что в странах мира отношение к мигрантам из Центральной Азии изменилось и усиливаются меры безопасности, Казахстан пока не вводил никаких ограничений. По мнению экспертов, государство хорошо справилось с большим потоком мигрантов в 2022 году. При этом, главным выводом специалистов стало то, что самую большую опасность в процессе миграции заключается в отношении к ней как угрозе безопасности.