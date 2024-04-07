Турция отменила безвизовый режим с Таджикистаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, отменяющий безвизовый режим для граждан Таджикистана. Документ был подписан 5 апреля, передает корреспондент агентства «Kazinform».

В тексте указа говорится, что «принято решение отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана при поездке в Турцию, которые являются держателями обычного заграничного паспорта».

— Мера принята на основании закона об иностранцах и международной защите Турции, а решение вступает в силу с момента публикации его в официальном вестнике, — говорится в документе.

Причины введения Турцией визового режима для граждан Таджикистана не называются. Однако во многих местных и зарубежных издания и пабликах связывают это с терактом в России, в совершении которого подозревают граждан Таджикистана.

Эта страна стала вторым государством Центральной Азии, с которым Турция отменила безвизовый режим.

Ранее в 2022 году Турция остановила действие безвизового режима для граждан Туркменистана.

В то же время граждане Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана могут въезжать в Турцию без оформления виз сроком до 90 дней.