РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:00, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Турция отменила безвизовый режим с Таджикистаном

    Эрдоган
    Фото: Анадолу

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, отменяющий безвизовый режим для граждан Таджикистана. Документ был подписан 5 апреля, передает корреспондент агентства «Kazinform».

    В тексте указа говорится, что «принято решение отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана при поездке в Турцию, которые являются держателями обычного заграничного паспорта».

    — Мера принята на основании закона об иностранцах и международной защите Турции, а решение вступает в силу с момента публикации его в официальном вестнике, — говорится в документе.

    Причины введения Турцией визового режима для граждан Таджикистана не называются. Однако во многих местных и зарубежных издания и пабликах связывают это с терактом в России, в совершении которого подозревают граждан Таджикистана.

    Эта страна стала вторым государством Центральной Азии, с которым Турция отменила безвизовый режим.

    Ранее в 2022 году Турция остановила действие безвизового режима для граждан Туркменистана.

    В то же время граждане Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана могут въезжать в Турцию без оформления виз сроком до 90 дней.

    Теги:
    Турция Виза Таджикистан Безопасность Мировые новости Центральная Азия
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!