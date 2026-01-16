Оргкомитет Олимпиады-2028 получил рекордное количество заявок на билеты

По условиям, объявленным оргкомитетом, на данном этапе регистрации не требуется вносить какие-либо деньги, депозиты и выбирать билеты на конкретные соревнования. Зарегистрироваться сейчас нужно, чтобы принять участие в случайном розыгрыше, в результате которого желающие купить билеты получат временные интервалы для приобретения заветных пропусков на трибуны, начиная с апреля.

Первый этап продаж, известный как Drop 1, продлится с 9 по 19 апреля, а уведомления по электронной почте будут разосланы с 31 марта по 7 апреля. Билеты на церемонии открытия и закрытия также будут включены в этот начальный этап. Предварительная продажа билетов для жителей отдельных округов Южной Калифорнии и Оклахомы пройдет с 2 по 6 апреля. Билеты на Паралимпийские игры поступят в продажу в 2027 году.

Ожидается, что минимальная стоимость билетов составит 28 долларов, при этом планируется предложить не менее миллиона билетов по этой цене, а около трети будут стоить менее 100 долларов.

Желающих купить билеты на Олимпиаду-2028 оказалось предостаточно. Организаторы сообщили, что только за первые 24 часа регистрации на розыгрыш билетов на Олимпийские игры получили более 1,5 миллиона заявок.

Онлайн-регистрация болельщиков, желающих купить билеты, продолжится до 18 марта 2026 года.

Ранее стало известно о рекордном интересе болельщиков к покупке билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года.