ФИФА получила рекордные 500 млн заявок на билеты на чемпионат мира

Теперь Международная федерация футбола будет проводить случайную жеребьевку для каждого из 104 матчей чемпионата мира и выдавать билеты выбранным участникам в феврале.

Это связано с тем, что ФИФА уже продала около 2 млн билетов в октябре и ноябре прошлого года и на весь турнир осталось около 4-5 млн билетов.

Самыми востребованными матчами стали: Колумбия против Португалии, Мексика против Республики Корея, финал чемпионата мира, Мексика против ЮАР (первый матч чемпионата мира), 1/16 финала в Торонто 2 июля.

ФИФА косвенно использовала огромный спрос для оправдания цен на билеты, которые болельщики назвали «грабительскими». Цены на все билеты, от группового этапа до финала, в несколько раз выше, чем на аналогичные билеты на любом предыдущем чемпионате мира. Это отпугнуло некоторых болельщиков как в Северной Америке, так и за рубежом, которые смирились с тем, что будут смотреть турнир дома по телевизору.

Ожидается, что цены на билеты на популярные игры могут вырасти уже в феврале, когда болельщики узнают, были ли удовлетворены их заявки на билеты, и когда миллионы тех, чьи заявки не были удовлетворены, поймут, что перепродажа — единственный способ получить билеты.

В ожидании спроса на вторичном рынке часть из более чем 500 млн запросов, скорее всего, поступила от спекулянтов — людей, которые покупают билеты, а затем перепродают их с выгодой для себя.

Международная федерация футбола начнет уведомлять болельщиков о результатах жеребьевки 5 февраля или позже.

Турнир стартует 11 июня в Мехико, 104 матча пройдут в 16 городах США, Канады и Мексики пройдут.

Ранее сообщалось, что финал чемпионата мира по футболу пройдет в американском штате Нью-Джерси.