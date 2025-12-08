Финал чемпионата мира по футболу пройдет в американском штате Нью-Джерси

ФИФА объявила время начала 104 матчей турнира с участием 48 стран, которые пройдут в США, Канаде и Мексике, со ссылкой на NBC News.

В турнире 54 дневные игры и 50 игр, которые начинаются в 18:00 часов или позже по местному времени.

Первый матч в Мехико 11 июня между сборной Тринидада и Тобаго и командой ЮАР начнется в 13:00 часов по местному времени.

Четвертьфиналы начнутся 9 июля в 16:00 часов на стадионе «Джиллетт» в городе Фоксборо, штат Массачусетс, и в полдень (15:00 по восточному времени) на следующий день на стадионе SoFi в Инглвуде, штат Калифорния.

Последние два четвертьфинала пройдут 11 июля в 17:00 часов на стадионе «Хард Рок» в Майами и в 20:00 часов (21:00 по восточному времени) на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити.

Полуфиналы начнутся в 14:00 часов (15:00 по восточному времени) 14 июля на стадионе AT& T в Арлингтоне, штат Техас, и в 15:00 часов на следующий день на стадионе Mercedes-Benz в Атланте. Оба стадиона имеют раздвижную крышу.

78 игр пройдут в США, в том числе все игры, начиная с четвертьфинала, а также по 13 игр в Канаде и Мексике.

Южная Корея — единственная команда, кроме Канады и Мексики, которая не проведет матчи в США. Свою первую игру она сыграет в мексиканском городе Гвадалахара против Чехии, Дании, Ирландии или Северной Македонии, затем встретится с футбольной сборной Мексики «Эль Три» на том же стадионе и завершит раунд матчем против ЮАР в городе Монтеррее в Мексике.

Ранее сообщалось, что США упростят получение виз для футбольных фанатов.