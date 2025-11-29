Организаторов подпольной нарколаборатории осудили в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, двум мужчинам, организовавшим подпольное производство синтетических наркотиков, был оглашен приговор в специализированном межрайонном суде по уголовным делам региона.

Согласно материалам дела, весной 2024 года житель Астаны приобрел четыре бочки с прекурсорами и решил развернуть незаконное изготовление психотропных веществ на территории области. Вскоре он привлек к преступной схеме своего знакомого.

— Осенью прошлого года фигуранты активно изучали методы синтеза психотропных веществ, подбирали технологические схемы, оформляли заказы на необходимое оборудование через интернет-магазины и маркетплейсы. В качестве места для будущей лаборатории организатор выбрал подвал собственного дома в столице. С февраля по май 2025 года мужчины закупили химические реактивы, реакционные сосуды, холодильное оборудование и другие приспособления, намереваясь запустить производство в мае, — сообщили в ведомстве.

Но преступным планам не дали сбыться сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности. 27 мая в городе Астана лаборатория была ликвидирована, а ее организаторы задержаны.

— Следствие установило, что второй подсудимый в селе Талапкер Целиноградского района оборудовал так называемую фитолабораторию. В специально сооруженном фитобоксе он разместил оборудование, закупил семена каннабиса и планировал выращивать наркотикосодержащие растения для последующей переработки, — добавили в ведомстве.

Расследование продолжалось несколько месяцев. Полицейские установили все обстоятельства дела и собрали необходимые доказательства.

Согласно приговору суда, один из фигурантов дела получил 5 лет 7 месяцев лишения свободы, второй — 7 лет 6 месяцев. Наказание оба будут отбывать в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

