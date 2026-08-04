Организаторов финансовой пирамиды с автокредитами осудили в Астане

В Астане суд вынес обвинительный приговор участникам организованной преступной группы, создавшим финансовую пирамиду и совершившим мошенничество, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

По данным надзорного органа, в состав преступной группы входили более 10 человек, между которыми были четко распределены роли. Злоумышленники убеждали граждан оформлять автокредиты, обещая денежное вознаграждение в размере от 1 до 2 млн тенге и заверяя, что самостоятельно погасят кредитные обязательства.

Полученные таким способом автомобили участники группы незаконно реализовывали, в том числе вывозили за пределы Казахстана.

В результате преступной деятельности потерпевшими признаны более 100 человек, на которых было оформлено 165 автомобилей.

Суд признал подсудимых виновными в создании и руководстве организованной преступной группой, создании и руководстве финансовой пирамидой, а также мошенничестве. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти до восьми лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

В прокуратуре отметили, что приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, в Актау восемь участников финпирамиды Sax Invest получили реальные сроки.