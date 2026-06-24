Организатора транснациональной наркогруппы экстрадировали из Польши в Казахстан

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана при содействии Посольства Казахстана в Польше экстрадировали гражданина Украины, подозреваемого в организации и руководстве транснациональной преступной группой, передает Kazinform.

— Указанное лицо, являясь руководителем транснациональной преступной группы, организовало через интернет-магазин Kaef Mafia в мессенджереTelegram систематический бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ. В результате преступной деятельности, через банковские счета проведено свыше 2,8 млрд тенге, которые были выведены за пределы Казахстана, но принятыми в последующем мерами конфискованы в доход государства, — сообщает Генпрокуратура.

Кроме того, у членов преступной группы также изъяты 1,2 кг наркотических средств и психотропных веществ.

— После совершения преступления часть участников группы была осуждена, а подозреваемый, являясь ее организатором, от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск. В декабре прошлого года он был задержан на территории Польши, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, фигурант водворен в следственный изолятор.

— За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, с конфискацией имущества, — добавили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что Казахстан из Кыргызстана экстрадировали руководителя ОПГ.