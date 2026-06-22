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    17 лет в бегах: в Казахстан из Кыргызстана экстрадировали руководителя ОПГ

    Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Кыргызской Республики экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение организованной преступной группой мошенничества в крупном размере, передает агентство Kazinform cо ссылкой на Генпрокуратуру.

    17 лет в бегах: в Казахстан из Кыргызстана экстрадировали руководителя ОПГ
    Кадр из видео

    Следствием установлено, что подозреваемый в 2007–2008 годах в Алматы, являясь руководителем организованной преступной группы, путем оформления заведомо безвозвратных кредитных займов похитил в одном из казахстанских банков свыше 183 млн тенге.

    Полученные деньги распределялись между ее членами и использовались в личных целях.

    После совершения преступления часть участников ОПГ были осуждены, а злоумышленник от органа уголовного преследования скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

    В феврале текущего года он был задержан в Бишкеке, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

    В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.



    За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, с конфискацией имущества.

    Ранее подозреваемого во взяточничестве экстрадировали из Грузии в Казахстан.

    Мошенничество Хищение Генпрокуратура Борьба с преступностью Экстрадиция Кыргызстан Банки ОПГ
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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