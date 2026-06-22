17 лет в бегах: в Казахстан из Кыргызстана экстрадировали руководителя ОПГ

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Кыргызской Республики экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение организованной преступной группой мошенничества в крупном размере, передает агентство Kazinform cо ссылкой на Генпрокуратуру.

Следствием установлено, что подозреваемый в 2007–2008 годах в Алматы, являясь руководителем организованной преступной группы, путем оформления заведомо безвозвратных кредитных займов похитил в одном из казахстанских банков свыше 183 млн тенге.

Полученные деньги распределялись между ее членами и использовались в личных целях.

После совершения преступления часть участников ОПГ были осуждены, а злоумышленник от органа уголовного преследования скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В феврале текущего года он был задержан в Бишкеке, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.



В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.





За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, с конфискацией имущества.

Ранее подозреваемого во взяточничестве экстрадировали из Грузии в Казахстан.