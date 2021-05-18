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    20:20, 17 Май 2021 | GMT +6

    Организатор крупной финансовой пирамиды задержан в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Организатор крупной финансовой пирамиды задержан в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    Это 39-летний гражданин К. Ему инкриминируется преступление, регламентируемое ст.217 ч.3 п.2 УК РК. Подозреваемый взят под стражу.

    Ранее в департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD Technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

    «В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 160 вкладчиков поступали через его агентскую компанию ТОО «MUDARABAN CAPITAL». Вместе с тем, установлены и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD Technology» переводились денежные потоки от вкладчиков», – информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

    В создании и руководстве финансовой пирамидой также подозревается 47-летний гражданин М. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на его задержание.


    Теги:
    Борьба с преступностью Общество Алматы Правоохранительные органы
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