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    21:50, 06 Май 2024 | GMT +6

    Орден «Айбын» получил полицейский из СКО

    Орден «Айбын» получил полицейский из СКО
    Фото: департамент полиции СКО

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев вручил орден «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы сотруднику батальона патрульной полиции города Петропавловска Олегу Головину, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции, лейтенант полиции Головин с перерывом на обучение служит в батальоне с 2016-го года. Неоднократно получал благодарности от жителей города. Осенью прошлого года с риском для жизни вытащил из ледяной воды женщину, упавшую в тёмное время суток с моста в реку Есиль и запутавшуюся в прибрежных камышах.

    На этом же торжественном мероприятии в Акорде Глава государства вручил погоны генерал-майора полиции начальнику департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдыну Кабдулдинову. В органах внутренних дел главный полиции региона – с 1994-го года. Североказахстанский департамент возглавляет с 2022-го года.

    Айдын Кабдулдинов
    Фото: департамент полиции СКО
    Айдын Кабдулдинов
    Фото: департамент полиции СКО

    Как сообщалось,  Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил награды казахстанцам за мужество и самоотверженность.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Президент Казахстана Регионы Казахстана День защитника Отечества Регионы Полиция Токаев Касым-Жомарт Награда
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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