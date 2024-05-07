Орден «Айбын» получил полицейский из СКО

Президент РК Касым-Жомарт Токаев вручил орден «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы сотруднику батальона патрульной полиции города Петропавловска Олегу Головину, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции, лейтенант полиции Головин с перерывом на обучение служит в батальоне с 2016-го года. Неоднократно получал благодарности от жителей города. Осенью прошлого года с риском для жизни вытащил из ледяной воды женщину, упавшую в тёмное время суток с моста в реку Есиль и запутавшуюся в прибрежных камышах.

На этом же торжественном мероприятии в Акорде Глава государства вручил погоны генерал-майора полиции начальнику департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдыну Кабдулдинову. В органах внутренних дел главный полиции региона – с 1994-го года. Североказахстанский департамент возглавляет с 2022-го года.

Фото: департамент полиции СКО

Фото: департамент полиции СКО

Как сообщалось, Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил награды казахстанцам за мужество и самоотверженность.