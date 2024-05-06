Касым-Жомарт Токаев вручил награды казахстанцам за мужество и самоотверженность

Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка награжден ряд граждан Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.