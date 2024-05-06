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    13:00, 06 Май 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев вручил награды казахстанцам за мужество и самоотверженность

    акорда
    Фото: Акорда

    Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка награжден ряд граждан Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    акорда
    Фото: Акорда

    Орденом «Даңқ» І степени: 

    1) Камалетдинов Султан Буркутбаевич – первый заместитель Министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил;

    2) Дауешов Халидулла Зиноллаұлы – прокурора Актюбинской области.

    Орденом «Даңқ» ІІ степени:

    1) Раисов Улан Ермуханович – первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

    2) Далматов Канатай Жорабекович – командир войсковой части Министерства обороны.

    3) Абдиров Нургалым Мажитович – прокурор Жамбылской области.

    Орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы:

    1) Головин Олег Павлович – инспектор Управления полиции города Петропавловска;

    2) Танатаров Бауыржан Омарович – заместитель начальника Штаба Сил особого назначения Службы государственной охраны;

    3) Доскенов Амангельды Серикович – начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района;

    4) Сақ Ұлықбек Мұратұлы – начальник штаба – первый заместитель командира войсковой части Министерства обороны;

    5) Ғалымов Жандос Жанатұлы – старший оперуполномоченный Комитета национальной безопасности;

    6) Насихан Роман Серікұлы – инспектор Курмангазинского районного Отдела полиции Атырауской области;

    7) Оразов Динмухамед Габитулы – старший оперуполномоченный Департамента Комитета национальной безопасности по Туркестанской области.

    Орденом «Айбын» ІІІ степени имени Рахимжана Кошкарбаева:

    1) Тажигулов Нурболат Тастемирович – командир отделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

    Орденом «Құрмет»:

    1) Кубекова Аина Жадраевна – руководитель департамента Антикоррупционной службы.

    Медалью «Ерлігі үшін»:

    1) Топалов Амержан Мерекеевич – оперуполномоченный Отдела полиции Карабалыкского района Департамента полиции Костанайской области;

    2) Кусман Әділ Думанұлы – инспектор специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции области Абай.

    Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»:

    1) Отеуов Ерлан Отеуович – заместитель начальника Службы – начальника управления Генеральной прокуратуры;

    2) Стрелков Федор Николаевич – начальник штаба – заместитель начальника Военного института Сил воздушной обороны;

    3) Ілияс Серік Аманкелдіұлы – заместитель начальника управления Службы государственной охраны;

    4) Ахарбеков Мейрхан Сапарханович – командир роты войсковой части Министерства обороны;

    5) Утенов Сакен Сексембаевич – старший оперуполномоченный Департамента Комитета национальной безопасности по Актюбинской области;

    6) Ирубаев Ренат Маратович – старший офицер Службы государственной охраны;

    7) Муратбеков Дулат Тлемисович – оперуполномоченный по особо важным делам Департамента экономических расследований по Костанайской области;

    8) Сериков Адлет Алмасбекович – старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по Мангистауской области;

    9) Абдикаримов Тлек Думанович – следователь по особо важным делам Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

    Теги:
    Акорда Токаев Касым-Жомарт Награда
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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