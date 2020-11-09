Ордабасинский район лидирует по урожайности хлопка

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Хлопкоробы Ордабасинского района Туркестанской области собирают по 30 центнеров хлопка-сырца с гектара. Благодаря использованию новых технологий производительность увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Хлопок в поле собирают комбайнами «Джон Дир». В результате аграрии добились высоких показателей. Так, ТОО «Рамазан-Агро» получило 35 центнеров с гектара, а «Ордабасы-Агро» собрал 41 центнер хлопка с гектара.

Стоит отметить, что в Туркестанской области в этом году кампания по сбору белого золота также отличается активным использованием техники. В целом в регионе 83% хлопка убрано комбайнами.

Если ранее цена за тонну хлопка была от 130 тыс. тенге, на сегодня тонна белого золота оценивается в 155 тыс. тенге.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области собрано 90% хлопка.



