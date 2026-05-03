«Ордабасы» в непростом матче обыграл «Актобе» и догнал «Кайрат» в таблице КПЛ

В 8-м туре Казахстанской премьер-лиги «Ордабасы» на своем поле добился важной победы над Актобе — 2:0, сравнявшись по очкам с лидером чемпионата «Кайратом», передает корреспондент агентства Kazinform.

Матч на шымкентской арене выдался напряженным и далеко не таким однозначным, как может показаться по счету. Хозяева задали тон встрече уже в дебюте: на 2-й минуте Эвертон воспользовался моментом и вывел свою команду вперед. Быстрый гол заметно повлиял на характер игры, однако «Актобе» не выпал из борьбы и на протяжении встречи старался навязать давление.

Во втором тайме гости прибавили в активности, создавали подходы к воротам, но оборона «Ордабасы» действовала организованно и без сбоев. Хозяева, в свою очередь, грамотно сыграли по счету, делая ставку на контроль и быстрые выходы в атаку.

Точку в матче уже в компенсированное время поставил Жасулан Амир, реализовав один из последних шансов — 2:0. Этот гол окончательно снял вопросы о победителе, хотя по ходу встречи «Актобе» выглядел конкурентоспособно и доставил серьезные сложности хозяевам.

В других матчах тура стоит отметить сенсационное поражение «Астаны», уступившей «Каспию» (0:1) после автогола в концовке, а также минимальные победы «Улытау», «Атырау» и «Жениса».

После восьми туров «Ордабасы» и «Кайрат» имеют по 18 очков, при этом алматинский клуб сохраняет лидерство за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Борьба за верхнюю строчку чемпионата заметно обостряется уже на раннем этапе сезона.

