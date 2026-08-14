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    Опухоль проросла в крупный сосуд: жамбылские врачи спасли 54-летнего пациента

    За одну операцию хирурги удалили пораженную левую почку и извлекли из просвета сосуда опухолевый тромб, передает корреспондент агентства Kazinform.

    врачи
    Фото: Многопрофильный центр онкологии и хирургии

    Сложное вмешательство провели в областном многопрофильном центре онкологии и хирургии. У 54-летнего пациента злокачественная опухоль успела распространиться за пределы почки и прорасти внутрь крупного кровеносного сосуда.

    В таких случаях от хирургов требуется предельная точность. Любое неосторожное движение может привести к повреждению сосуда и тяжелым осложнениям.

    Операционную бригаду возглавил директор онкоцентра Жандос Сейдахметов. Ему ассистировал Мадияр Камбарулы, за анестезиологическое сопровождение отвечал Хашим Исманов.

    Врачам удалось полностью удалить левую почку вместе с опухолью, а затем освободить просвет сосуда от опухолевого тромба. После хирургического вмешательства осложнений не возникло, состояние мужчины стабилизировалось.

    Недавно в этом же центре пациентке восстановили нижнюю губу после удаления злокачественной опухоли.

    Поток пациентов дневного онкостационара растет в Жамбылской области.

    Жамбылская область Врачи Онкология
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор