Пациентке в Жамбылской области удалили опухоль и восстановили губу

Впервые в регионе онкохирурги провели пациентке с местнораспространенным раком нижней губы одномоментную реконструкцию, сохранив речь и возможность принимать пищу, передает корреспондент агентства Kazinform.

При лечении таких заболеваний перед хирургами стоит сложная задача: необходимо не только полностью удалить пораженные ткани, но и восстановить последствия вмешательства. Именно от качества реконструкции зависит, сможет ли пациент в дальнейшем нормально разговаривать, принимать пищу и вернуться к привычной жизни.

Как сообщили в управлении здравоохранения, сложная операция была проведена в Жамбылском областном многопрофильном центре онкологии и хирургии. Бригада под руководством Саттара Аппазова удалила злокачественное новообразование и выполнила шейную лимфодиссекцию — вмешательство на лимфатических узлах и окружающих тканях.

Фото: управление здравоохранения Жамбылской области

На следующем этапе специалисты провели реконструктивно-пластическую операцию и заново сформировали нижнюю губу. Врачи восстановили ее анатомическую форму и основные функции.

Спустя месяц после операции пациентка может полноценно разговаривать и принимать пищу. Медики также отмечают хороший эстетический результат проведенного вмешательства.

В медицинском центре подчеркнули, что ранее операции такого уровня с одновременным проведением онкологического и реконструктивного этапов в регионе не выполнялись.

Ранее сообщалось, что в Алматы беременной женщине удалили опухоль весом более пяти килограммов.

Также в Жамбылской области врачи успешно провели сложную операцию на головном мозге.