Опухоль весом более пяти килограммов удалили беременной женщине в Алматы

Операцию провели в Городском перинатальном центре № 2 Алматы.

40-летняя беременная женщина экстренно поступила в больницу на сроке 35 недель с преждевременным излитием околоплодных вод. Во время обследования врачи выявили нарушение кровообращения у плода, которое представляло угрозу для его жизни.

Консилиум врачей принял решение о немедленном проведении кесарева сечения. Операцию затруднял то, что кишечник пациентки был плотно спаян с маткой.

Оценив риски, директор перинатального центра Светлана Рахимова мгновенно организовала экстренную операцию с участием онкогинеколога Алматинского онкологического центра Райхан Болатбековой. Им удалось не только успешно принять экстренные роды, но удалить гигантскую миому весом 5,1 килограмма. Также пациентке сохранили матку — в будущем она сможет вновь стать мамой.

На свет появился недоношенный мальчик весом 2,2 килограмма. После рождения малыш находился под наблюдением специалистов отделения реанимации новорожденных и его состояние стабилизировалось.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо и их уже выписали домой.

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