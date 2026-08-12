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    Поток пациентов дневного онкостационара растет в Жамбылской области

    Помимо этого, специалисты также отмечают пусть и незначительный, но рост загруженности круглосуточного отделения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Центр компетенции по онкологическому профилю открылся в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Областной центр онкологии и хирургии располагает 200 койками. Из них 55 отведены под дневной стационар, где пациенты проходят процедуры без постоянного пребывания в больнице.

    За первое полугодие лечение в двух отделениях получили 5 117 человек. За тот же период прошлого года через стационары прошли 4 533 пациента. Разница составила 584 человека, или 12,9%.

    Быстрее всего росла нагрузка на дневное отделение. Здесь приняли 1 426 пациентов против 1 196 годом ранее. Это на 230 человек больше, а в процентном соотношении рост составил 19,2%.

    Через круглосуточный стационар прошел 3 691 пациент. В прошлом году их было 3 337. Рост составил 354 человека, или 10,6%.

    Однако специалисты отмечают, что увеличение числа прошедших лечение указывает лишь на объем работы стационаров, и само по себе не означает такого же роста заболеваемости.

    Ранее мы рассказывали, сколько жителей Жамбылской области впервые оказались на учете у онкологов.

    Здравоохранение Онкология Минздрав РК
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор