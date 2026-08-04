Сколько жителей Жамбылской области впервые оказались на учете у онкологов

За полгода врачи впервые зарегистрировали онкологическое заболевание у 875 человек в Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Диспансерный учет гораздо шире статистики новых случаев. К середине года под наблюдением онкологов находились 10 376 жителей региона. Годом ранее их было 9 692 — на 684 человека меньше.

По словам директора Жамбылского областного многопрофильного центра онкологии и хирургии Жандоса Сейдахметова, число пациентов, впервые попавших в поле зрения врачей, увеличилось на 5,9%. При расчете на численность населения показатель заболеваемости поднялся со 135 до 144 случаев на 100 тысяч человек. Рост составил 6,6%.

В поликлиниках региона работают 21 онкологический, 22 маммологических и 167 смотровых кабинетов. Прием ведут 16 онкологов на полной ставке и еще шесть — на половине ставки.

Всего онкологическая служба охватывает территорию с населением более 1,2 млн человек.

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