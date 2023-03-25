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Опубликованы итоги выборов депутатов маслихата в Конаеве

Автор:  
Еламан Турысбеков
25 Марта 2023, 13:04
Опубликованы итоги выборов депутатов маслихата в Конаеве

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Территориальная избирательная комиссия города Конаев опубликовала итоги выборов депутатов маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В списки избирателей включены 48 502 человека. В голосовании приняли участие 12 090 граждан, из них по открепительным удостоверениям - 1, вне помещений для голосования - 69.

По итогам выборов депутатами маслихата города Конаев по одномандатным территориальным избирательным округам стали:

по избирательному округу №1 - Садыков Болат Таутенович, 1969 года рождения, пенсионер, город Конаев;

по избирательному округу №2 - Камбарова Алмагуль Толеухановна, 1977 года рождения, директор городского филиала палаты предпринимателей Алматинской области, город Конаев;

по избирательному округу №3 - Ракишева Айман Галимжановна, 1970 года рождения, директор городской многофункциональной больницы, город Конаев;

по избирательному округу №4 - Салыкова Лязят Имангалиевна, 1981 года рождения, председатель общественного объединение «Қамқор жүрек», город Конаев;

по избирательному округу №5 - Нуржанов Серикбай Шамшиевич, 1966 года рождения, директор ТОО «AES Security», город Конаев;

по избирательному округу №6 - Джарлаев Рустам Имамович, 1978 года рождения, директор ТОО «Газовые сети Капшагайского региона», город Конаев;

по избирательному округу №7 - Ахметтаев Кайрат Нураханович, 1961 года рождения, врач-эксперт многофункциональной городской больницы, город Конаев;

по избирательному округу №8 - Ибраев Алтынбек Еркинбекович, 1987 года рождения, предприниматель, город Конаев;

по избирательному округу №9 - Исканова Гульжан Батырбековна, 1977 года рождения, директор ТОО «LaFERME», город Конаев;

по избирательному округу №10 - Кашаганов Ерлан Темиргалиевич, 1981 года рождения, директор ТОО «Қамқор и К», город Конаев;

по избирательному округу №11 - Волженин Александр Станиславович, 1967 года рождения, директор по производству ТОО «СД и Ко», село Заречное;

по избирательному округу №12 - Игисенов Имангали Ракымбердыевич, 1961 года рождения, учитель СШ №6 имени Қ.Жалайыра, село Шенгелды.

Ранее стали известны имена депутатов алматинского областного маслихата.


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