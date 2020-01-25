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Опубликовано видео выступления Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства РК

25 Января 2020 21:49
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Опубликовано видео выступления Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Главы государства опубликовала видео выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 24 января 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Напомним, Президент РК заслушал доклады Премьер-Министра РК Аскара Мамина и членов Правительства по итогам прошлого года и планам на текущий 2020 год.

Касым-Жомарт Токаев, выслушав доклады членов Правительства, отметил положительный экономический рост за 2019 год.





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Ключевые слова: Президент Казахстана, Видео, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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