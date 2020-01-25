Опубликовано видео выступления Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Главы государства опубликовала видео выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 24 января 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

Напомним, Президент РК заслушал доклады Премьер-Министра РК Аскара Мамина и членов Правительства по итогам прошлого года и планам на текущий 2020 год.

Касым-Жомарт Токаев, выслушав доклады членов Правительства, отметил положительный экономический рост за 2019 год.











