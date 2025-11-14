Опубликовано уникальное видео первой казахской профессиональной танцовщицы Жиенкуловой

— Этот исторически ценный видеоматериал, на котором артистка исполняет танец под народную песню «Бипыл», в настоящее время хранится в Центральном государственном архиве кино-фотодокументов и звукозаписей РК и ранее нигде не публиковался, — сообщили в ведомстве.

По результатам экспертизы специалисты установили, что видео было снято во время заключительного концерта Декады казахской литературы и искусства, состоявшегося 21 декабря 1958 года.

Указанная декада считается одним из первых масштабных культурных событий, познакомивших Советский Союз с культурой и искусством казахского народа.

В 1934 году Шара Жиенкулова впервые исполнила казахский национальный танец «Келіншек» в спектакле М. Ауэзова «Айман — Шолпан». Кроме того, в операх Евгения Брусиловского «Қыз Жібек», «Жалбыр» и «Ер Тарғын» она широко популяризировала национальный танец, рассказали в Минкультуры.

