Пуанты первой казахской балерины Нурсулу Тапаловой хранятся в музее в Актобе

Нурсулу Тапалова — уроженка Актюбинской области, родилась в 1923 году в Ойылском районе. Первая казахская балерина, заслуженная артистка Казахстана.

Она также снималась в ряде казахских фильмов, исполняя роли танцовщиц.

Фото: Актюбинский областной историко-краеведческий музей

— В период с 2007 по 2010 год дочь Нурсулу Тапаловой — Тоты Аккожаева передала в фонд Актюбинского областного историко-краеведческого музея пуанты, серьги, шкатулку своей матери. Также были приняты копии её документов: удостоверение заслуженной артистки Казахстана, свидетельство, выданное в годы освоения целины, удостоверение к медали в честь 50-летия Победы и копия удостоверения ордена «Знак почёта». В тематической экспозиции, охватывающей период с 1945 по 1991 годы, оформлена специальная витрина «Талант мира танца», посвящённая жизни, творчеству и балетному искусству Нурсулу Тапаловой, — рассказал заведующий отделом музея Айбек Ертемиров.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

В музейном фонде также хранятся копии фотографий Нурсулу Тапаловой.

Фото: Актюбинский областной историко-краеведческий музей

Отмечается, что в возрасте 11 лет она приехала в Алматы за знаниями при поддержке академика Ахмета Жубанова и обучалась у мастеров, исполнявших национальные танцы с особым мастерством.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Нурсулу Тапалова одинаково выразительно исполняла танцы различных народов — казахского, кыргызского, узбекского, армянского, испанского, русского и других.

Фото: Актюбинский областной историко-краеведческий музей

В 1940-е годы вместе с легендами мирового балета Галиной Улановой и Майей Плисецкой она выступала на сцене Казахского академического театра оперы и балета имени Абая в балете «Бахчисарайский фонтан», внеся значительный вклад в становление и развитие национальной хореографии.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

В 2010 году были установлены памятные надгробия основателю казахского бокса Ш. Болтекулы и первой казахской балерине и танцовщице Н. Тапаловой.