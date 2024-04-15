Атака на Израиль: Иран сделал официальное заявление

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран подготовило официальное заявление касательно атаки на Израиль, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ назвали «Официальное заявление Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран касательно ответа на агрессорское действие сионистского режима против Посольства Исламской Республики Иран в Дамаске».

— Вооруженные силы Исламской Республики Иран при осуществлении неотъемлемого законного права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, и в ответ на неоднократные военные агрессии сионистского режима и мученическое убийство военных советников Ирана в Сирии действовавших по приглашению его Правительства и в частности нападение 1 апреля 2024 года на дипломатические места нашей страны в Дамаске, осуществили ряд военных атак на военные базы этого режима. Подтверждая свою приверженность принципам и целям Устава Организации Объединенных Наций и международного права, Исламская Республика Иран подчеркивает свою решимость решительно защищать свой суверенитет, территориальную целостность и национальные интересы от любого незаконного применения силы и агрессии, — говорится в заявлении.

Отмечается, что обращение Исламской Республики Иран к оборонительным мерам при осуществлении законного права на самооборону демонстрирует ответственный подход Ирана к региональному и международному миру и безопасности в то время, когда продолжаются незаконные и геноцидные действия сионистского режима апартеида против палестинского народа и неоднократные военные агрессии этого режима против соседних государств и разжигание войн в регионе и за его пределами.

— В случае необходимости Исламская Республика Иран без колебаний примет дополнительные оборонительные меры для защиты своих законных интересов от любых агрессивных военных действий и незаконного применения силы, — отмечено в заявлении.

Напомним, в субботу вечером Иран запустил большую волну ударных беспилотников и ракет со своей территории в направлении Израиля, что стало первой в истории прямой атакой Исламской Республики на еврейское государство.

Позже в Комитете гражданской авиации сообщили о возможных изменениях в расписании авиарейсов с территории РК в связи с атакой Ирана по территории Израиля.