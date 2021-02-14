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    21:59, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Опубликовано фото молодого Касым-Жомарта Токаева на субботнике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снимок Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в молодости, где он запечатлен на субботнике в Подмосковье, опубликовал на своей странице в Instagram пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «1979 год. Субботник в Подмосковье. Касым-Жомарт Кемелевич в это время работал в должности атташе в министерстве иностранных дел СССР», - подписал фото Берик Уали.


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