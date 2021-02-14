Опубликовано фото молодого Касым-Жомарта Токаева на субботнике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снимок Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в молодости, где он запечатлен на субботнике в Подмосковье, опубликовал на своей странице в Instagram пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«1979 год. Субботник в Подмосковье. Касым-Жомарт Кемелевич в это время работал в должности атташе в министерстве иностранных дел СССР», - подписал фото Берик Уали.