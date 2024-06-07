«Чанъэ-6» сфотографировал обратную сторону Луны

Китайское национальное космическое управление опубликовало серию изображений, сделанных посадочным аппаратом лунного зонда «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны, включая снимки зоны около места посадки и панорамные фото в точке прилунения. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Они были получены после обработки наземной прикладной системой на основе данных изображений, отправленных спутником-ретранслятором «Цюэцяо-2» («Сорочий мост-2»).

Фото: Синьхуа

Фото: Синьхуа

Напомним, 2 июня китайский зонд «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны.

4 июня с поверхности Луны взлетел китайский зонд «Чанъэ-6» с образцами грунта, собранными с обратной стороны естественного спутника Земли.

Лунная программа Китая предполагает масштабное зондирование Луны с целью возможного создания обитаемой базы на спутнике Земли.Обратная сторона Луны — и в частности Южный полюс — привлекают исследователей в том числе тем, что в этом регионе возможно нахождение водяного льда.

Образцы, которые должен доставить на землю «Чанъэ-6», могут дать Китаю ключевую данную о формировании спутника Земли. После их изучения китайскими специалистами страна обещает предоставить доступ к материалам и для мирового научного сообщества. Сама же миссия представляет собой важную практику на пути Китая к запуску пилотируемого космического корабля на Луну — его страна хочет отправить к спутнику уже к 2030 году.