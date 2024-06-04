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    10:20, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Китайский зонд «Чанъэ-6» с образцами лунного грунта возвращается на Землю

    Китайский зонд «Чанъэ-6» с образцами лунного грунта возвращается на Землю
    Фото: Xinhua

    4 июня с поверхности Луны взлетел китайский зонд «Чанъэ-6» с образцами грунта, собранными с обратной стороны естественного спутника Земли. Взлетный модуль «Чанъэ-6» вышел на заданную орбиту вокруг Луны. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление, передает собственный корреспондент агентства  Kazinform.

    Как ранее сообщалось, «Чанъэ-6» состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей.

    «Чанъэ-6» был запущен 3 мая этого года, а комбинация его посадочного и взлетного модулей прилунилась в запланированном месте посадки в бассейне Южный полюс - Эйткен в минувшее воскресенье.

    После завершения отбора проб на обратной стороне Луны впервые был развернут китайский национальный флаг, который доставлен аппаратом.

    Теги:
    Китай Освоение космоса Мировые новости Космос
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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