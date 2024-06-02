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    09:41, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    Китайский зонд «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

    космос
    Фото: DW

    Китайское национальное космическое управление сообщило об успешной посадке посадочного модуля «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны. Посадка в заранее определенном месте в Бассейне Южный полюс — Эйткен произошла в соответствии с планами миссии в воскресенье, 2 июня, в 6:23 по пекинскому времени, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Ожидается, что на протяжении дальнейших трех суток аппарат соберет до 2 килограмм проб лунного грунта, после чего погрузит их на аппарат с возможностью взлета с лунной поверхности. Тот в свою очередь состыкуется на орбите Луны с капсулой, после чего миссия вернется на Землю. В общей сложности миссия, начавшаяся 3 мая, продлится 53 дня.

    Сложность заключается в том, что обратная сторона Луны никогда не видна с Земли и с ней невозможно установить прямую радиосвязь. Однако Китай в прошлом уже выполнял миссию с возвращением аппарата с обратной стороны Луны.

    Лунная программа Китая предполагает масштабное зондирование Луны с целью возможного создания обитаемой базы на спутнике Земли.Обратная сторона Луны — и в частности Южный полюс — привлекают исследователей в том числе тем, что в этом регионе возможно нахождение водяного льда.

    Образцы, которые должен доставить на землю «Чанъэ-6», могут дать Китаю ключевую данную о формировании спутника Земли. После их изучения китайскими специалистами страна обещает предоставить доступ к материалам и для мирового научного сообщества. Сама же миссия представляет собой важную практику на пути Китая к запуску пилотируемого космического корабля на Луну — его страна хочет отправить к спутнику уже к 2030 году.

    В новой «лунной гонке» конкурентом Китая уже является Индия, чей модуль «Чандраян-3» в августе 2023 года успешно сел вблизи Южного полюса спутника. При этом как США, так и России, ставшей «наследницей» космических программ СССР, пока не получается достичь успехов в новых попытках освоения Луны.

    Так, в 2023 году неудачей завершилась попытка «Роскосмоса» посадить на спутнике аппарат «Луна-25», что стало провалом первой в современной истории России лунной миссии. У США же в 2024 году была одна удачная и одна неудачная миссия модуля на Луну — причем успеха в этом впервые в истории добилась частная компания.

    Теги:
    Китай Освоение космоса СМИ Мировые новости Космос
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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