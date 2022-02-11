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Опубликован видеообзор рабочего визита Главы государства в Москву
11 Февраля 2022 03:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочего визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Москву, передает МИА «Казинформ».
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Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Российскую Федерацию провел переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы регионального взаимодействия. По итогам переговоров президентов Казахстана и России подписано 11 документов.
Также Главы государств выступили с совместным заявлением для средств массовой информации.
На встрече с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых договоренностей.
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