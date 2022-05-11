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Опубликован видеообзор первого дня государственного визита Президента РК в Турцию

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Мая 2022, 03:08
Опубликован видеообзор первого дня государственного визита Президента РК в Турцию

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор первого дня государственного визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Борт№1.



Президент РК возложил цветы у мавзолея Ататюрка. Осмотрел мавзолей Аныткабир, после чего Глава государства оставил памятную запись в Книге почетных гостей.
Также состоялась официальная церемония встречи в президентском дворце. Президенты Казахстана и Турции провели встречи в узком и расширенном составах.
Лидеры двух стран договорились вывести взаимоотношения между Казахстаном и Турцией на уровень расширенного стратегического партнерства.
Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели брифинг для представителей СМИ.


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