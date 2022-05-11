Опубликован видеообзор первого дня государственного визита Президента РК в Турцию

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор первого дня государственного визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Борт№1.









Также состоялась официальная церемония встречи в президентском дворце. Президенты Казахстана и Турции провели встречи в узком и расширенном составах.

Лидеры двух стран договорились вывести взаимоотношения между Казахстаном и Турцией на уровень расширенного стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели брифинг для представителей СМИ.





Президент РК возложил цветы у мавзолея Ататюрка. Осмотрел мавзолей Аныткабир, после чего Глава государства оставил памятную запись в Книге почетных гостей.