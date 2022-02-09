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Опубликован список номинантов на премию «Оскар»

9 Февраля 2022 00:38
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Опубликован список номинантов на премию «Оскар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на награды Американской киноакадемии «Оскар». Церемония вручения «Оскаров» пройдет 27 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт BBC News «Русская служба новостей».

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Наибольшее количество номинаций - 12 - получила картина новозеландского режиссера Джейн Кампион «Власть пса».

Полный список номинантов выглядит следующим образом:

Лучший фильм

«Дюна» (Dune: Part One, 2021) Дени Вильнева;

«Власть пса» (The Power of the Dog, 2021) Джейн Кэмпион;

«Вестсайдская история» (West Side Story, 2021) Стивена Спилберга;

«Белфаст» (Belfast, 2021) Кеннета Браны;

«Сядь за руль моей машины» (Doraibu mai ka, 2021) Рюсукэ Хамагути;

«CODA: Ребенок глухих родителей» (CODA, 2020) Сианы Хедер;

«Не смотрите наверх» (Don't Look Up, 2021) Адама Маккея;

«Лакричная пицца» (Licorice Pizza, 2021) Пола Томаса Андерсона;

«Аллея кошмаров» (Nightmare Alley, 2021) Гильермо дель Торо;

«Король Ричард» (King Richard) Рейнальдо Маркуса Грина.


Лучший анимационный фильм

«Энканто» (Encanto, 2021) студии Disney;

«Митчеллы против машин» (The Mitchells vs the Machines, 2020) Майкла Рианды;

«Побег» (Flugt, 2021) Йонаса Поэра Расмуссена;

«Райя и последний дракон» (Raya and the Last Dragon, 2021) студии Disney Дона Холла, Карлоса Лопеса Эстрады, Джона Рипы;

«Лука» (Luca, 2021) Энрико Касаросы.


Лучший анимационный короткометражный фильм

«Боксбалет» (2019) Антона Дьякова;

«Дела искусства» (Affairs of the Art, 2020) Джоанны Куинн;

«Бестия» (Bestia, 2021) Хьюго Коваррубиаса;

«Робин» (Robin Robin, 2021) Дэна Оджари и Майкла Плиза;

«Стеклоочиститель» (The Windshield Wiper, 2021) Альберто Мьельго.


Лучший иностранный художественный фильм

«Побег» (Flugt, 2021) Йонаса Поэра Расмуссена;

«Рука бога» (È stata la mano di Dio, 2021) Паоло Соррентино;

«Лунана: Як в классной комнате» (Lunana: A Yak in the Classroom, 2019) Паво Чойнинг Доржи;

«Худший человек на свете» (Verdens verste menneske, 2021) Йоакима Триера.

«Сядь за руль моей машины» (Doraibu mai ka, 2021) Рюсукэ Хамагути.


Лучшая актриса

Николь Кидман («Быть Рикардо»/Being the Ricardos, 2021);

Пенелопа Крус («Параллельные матери»/Madres paralelas, 2021);

Оливия Колман («Незнакомая дочь»/The Lost Daughter, 2020);

Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»/The Eyes of Tammy Faye, 2021);

Кристен Стюарт («Спенсер»/Spencer, 2021).


Лучший актер

Хавьер Бардем («Быть Рикардо»/Being the Ricardos, 2021);

Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»/The Power of the Dog, 2021);

Уилл Смит («Король Ричард»/King Richard, 2021);

Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»/The Tragedy of Macbeth, 2021);

Эндрю Гарфилд («Тик-так…БУМ!»/Tick, tick… BOOM!, 2021).


Лучший режиссер

Стивен Спилберг («Вестсайдская история»/(West Side Story, 2021);

Джейн Кэмпион («Власть пса»/The Power of the Dog, 2021);

Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»/Doraibu mai ka, 2021);

Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»/Licorice Pizza, 2021);

Кеннет Брана («Белфаст»/Belfast, 2021).


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#США   #Современная культура   #Мировые новости   #Кинематограф  
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