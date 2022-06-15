Опубликован состав Национального курултая при Президенте РК

президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін» (по согласованию)

председатель Управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы (по согласованию)

заслуженный мастер спорта по вольной борьбе (по согласованию)

Башимов Марат Советович

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