Опубликован состав Национального курултая при Президенте РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состав Национального курултая при Президенте РК опубликован на сайте Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Ранее сообщалось , что Президент подписал Указ о Национальном курултае.
СОСТАВ
Национального курултая при Президенте Республики Казахстан
|
Токаев
Касым-Жомарт Кемелевич
|
–
|
Президент Республики Казахстан, председатель
|
Карин
Ерлан Тынымбайулы
|
–
|
Государственный советник Республики Казахстан, заместитель председателя
|
Жексенбай
Бибигуль Нургалиевна
|
–
|
президент Республиканского общественного объединения «Клуб главных редакторов», заместитель председателя
|
Балаева
Аида Галымовна
|
–
|
заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, секретарь
|
члены Национального курултая:
|
Абенов
Мурат Абдуламитович
|
–
|
президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін» (по согласованию)
|
Акылбай
Серик Байсеитулы
|
–
|
председатель Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» (по согласованию)
|
Алтеев
Бауыржан Илимшеевич
|
–
|
член общественного совета города Шымкента, председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр города Шымкента» (по согласованию)
|
Амиртаев
Азаматхан Сайлауович
|
–
|
президент Республиканского общественного объединения «Экологический альянс «Байтақ Болашақ» (по согласованию)
|
Арыстанбеков
Каирбек Тулендиевич
|
–
|
президент Института экономической политики (по согласованию)
|
Аскеров
Эмин Халилович
|
–
|
руководитель социальной мастерской «Green Tal», социальный предприниматель школы социального предпринимательства (по согласованию)
|
Аубакиров
Токтар Онгарбаевич
|
–
|
космонавт, Халық қаһарманы (по согласованию)
|
Ашимбаев
Данияр Рахманович
|
–
|
политолог (по согласованию)
|
Ашимжанов
Жанарбек Садыканулы
|
–
|
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
|
Байменов
Алихан Мухамедьевич
|
–
|
председатель Управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы (по согласованию)
|
Байрамуков
Ислам Ильясович
|
–
|
заслуженный мастер спорта по вольной борьбе (по согласованию)
|
Бапи
Ермурат Сейтказыулы
|
–
|
общественный деятель, журналист (по согласованию)
|
Басин
Вадим Борисович
|
–
|
Қазақстанның Еңбек Ері, заместитель акима Карагандинской области (по согласованию)
|
Баталов
Раимбек Анварович
|
–
|
председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (по согласованию)
|
Башимов
Марат Советович
|
–
|
директор Экспертного института Европейского права и прав человека, председатель Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)
|
Бектаев
Али Абдикаримович
|
–
|
председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
|
Бектурганов
Серик Чингисович
|
–
|
член Общественного совета Костанайской области, заместитель председателя правления Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» (по согласованию)
|
Бикебаев
Айдын Жолшиевич
|
–
|
председатель Республиканской коллегии адвокатов (по согласованию)
|
Бисенов
Кылышбай Алдабергенович
|
–
|
член Общественного совета Кызылординской области, доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию)
|
Больгерт
Евгений Андреевич
|
–
|
председатель попечительского совета Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» (по согласованию)
|
Борашов
Раббим Байбозович
|
–
|
член Общественного совета Мангистауской области, индивидуальный предприниматель (по согласованию)
|
Газдиева
Белла Асланбековна
|
–
|
член Общественного совета Акмолинской области, директор Акмолинского филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)
|
Гаипов
Зулфухар Султанович
|
–
|
председатель Общественного совета города Нур-Султана, директор Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Высший колледж транспорта и коммуникаций» акимата города Нур-Султана (по согласованию)
|
Губайдуллин
Бауыржан Файзоллаулы
|
–
|
член Общественного совета Западно-Казахстанской области, член Союза писателей Казахстана (по согласованию)
|
Дайрабаев
Жигули Молдакалыкович
|
–
|
председатель Ассоциации фермеров Казахстана (по согласованию)
|
Дандыгараева
Бибигуль
|
–
|
заместитель директора Государственного центрального музея Республики Казахстан (по согласованию)
|
Даулеталин
Сатыбалды Телагысович
|
–
|
председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан (по согласованию)
|
Даулетбаева
Айгерим Маратбековна
|
–
|
член Общественного совета Жамбылской области, председатель областного Общественного объединения «Жастар мүгедектер одағы» (по согласованию)
|
Дементьева
Наталья Григорьевна
|
–
|
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель Общественного объединения «Русская община столицы» (по согласованию)
|
Джумадильдаев
Аскар Серкулович
|
–
|
ученый-математик, государственный деятель, доктор физико-математических наук, академик Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию)
|
Досжанова
Сауле Магазбеккызы
|
–
|
писатель, заслуженный деятель Казахстана, член Союза писателей Казахстана (по согласованию)
|
Дулатбеков
Нурлан Орынбасарович
|
–
|
ректор Карагандинского университета имени Е.А. Букетова (по согласованию)
|
Елгезек
Акберен
|
–
|
первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана (по согласованию)
|
Ерниязова
Айсулу Алимжановна
|
–
|
председатель Общественного фонда «Лига волонтеров Казахстана» (по согласованию)
|
Ерсайынулы
Уайс
|
–
|
общественный деятель, депутат маслихата города Актау (по согласованию)
|
Ертысбаев
Ермухамет Кабидинович
|
–
|
председатель Народной партии Казахстана (по согласованию)
|
Есим
Гарифолла Кабдыжаппарович
|
–
|
религиовед, философ, абаевед, академик Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию)
|
Жабагин
Максат Кизатович
|
–
|
заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологии (по согласованию)
|
Жаканов
Илья Жаканович
|
–
|
композитор, писатель, заслуженный деятель Казахстана (по согласованию)
|
Жанбыршин
Едил Терекбайулы
|
–
|
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
|
Жылкышиев
Байдилда
|
–
|
председатель Общественного совета Туркестанской области (по согласованию)
|
Закарья
Кунсулу Дальтоновна
|
–
|
генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (по согласованию)
|
Избасов
Максим Шафихович
|
–
|
член Общественного совета Атырауской области, ветеран нефтегазового комплекса (по согласованию)
|
Измухамбетов
Бактыкожа Салахатдинович
|
–
|
председатель Центрального совета Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» (по согласованию)
|
Илеуова
Гульмира Токшалыковна
|
–
|
руководитель Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» (по согласованию)
|
Кайдарова
Диляра Радиковна
|
–
|
директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, президент Ассоциации онкологов Республики Казахстан (по согласованию)
|
Калиев
Талгат Бегимович
|
–
|
директор Института прикладных этнополитических исследований, политолог (по согласованию)
|
Камзабекулы
Дихан
|
–
|
доктор филологических наук, академик Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию)
|
Канай
Гульмира Амирхановна
|
–
|
ректор Казахского национального женского педагогического университета (по согласованию)
|
Каниев
Берик Сералиевич
|
–
|
председатель совета директоров Акционерного общества «Lancaster Group Kazakhstan» (по согласованию)
|
Кашкинбеков
Арман Каирберлиевич
|
–
|
директор Международного фонда по снежным барсам (по согласованию)
|
Кенжеханулы
Рауан
|
–
|
исполнительный директор Общественного фонда «Национальное бюро переводов» (по согласованию)
|
Кожахметова
Лаззат Таймыровна
|
–
|
член Общественного совета Карагандинской области, руководитель общественного объединения «Союз многодетных матерей «Talbesik» (по согласованию)
|
Кошанов
Ерлан Жаканович
|
–
|
Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель и руководитель депутатской фракции партии «AMANAT» (по согласованию)
|
Коянбаев
Нурлан Нугманович
|
–
|
креативный директор Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан (по согласованию)
|
Кривошеев
Денис
|
–
|
журналист, экономический обозреватель (по согласованию)
|
Кулекеев
Жаксыбек Абдрахметович
|
–
|
научный руководитель Центра исследований прикладной экономики (по согласованию)
|
Кульжанов
Максут Каримович
|
–
|
председатель правления Общественного объединения «Республиканская медицинская палата» (по согласованию)
|
Куранбек
Сарсен
|
–
|
вице-президент Ассоциации боевых искусств Казахстана (по согласованию)
|
Куришбаев
Акылбек Кажигулович
|
–
|
депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
|
Курманалиев
Каримбек Арыстанбекович
|
–
|
доктор филологических наук, профессор, действительный член Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию)
|
Куттыкадам
Сейдахмет
|
–
|
общественный деятель (по согласованию)
|
Кыдырали
Дархан Куандыкулы
|
–
|
президент Международной Тюркской академии, председатель правления Акционерного общества «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (по согласованию)
|
Лодочников
Алексей Алексеевич
|
–
|
блогер, домбрист-песенник (по согласованию)
|
Майгельдинов
Казбек Омирзакович
|
–
|
председатель правления Некоммерческого акционерного общества «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» (по согласованию)
|
Мамбетбай
Қайрат Жолдыбайұлы
|
–
|
общественный деятель, религиовед (по согласованию)
|
Мурадов
Ахмет Сейдарахманович
|
–
|
сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» (по согласованию)
|
Нургазиева
Бану Ганиевна
|
–
|
президент Гражданского альянса Казахстана (по согласованию)
|
Нуржан
Светкали Сабыргалиулы
|
–
|
поэт, филолог (по согласованию)
|
Нурмухамедов
Бурихан Жолбарисович
|
–
|
политолог (по согласованию)
|
Нуртаза
Самат Русланулы
|
–
|
политолог, блогер (по согласованию)
|
Нурумов
Шаймардан Усаинович
|
–
|
председатель Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана (по согласованию)
|
Огай
Сергей Геннадьевич
|
–
|
президент Объединения юридических лиц «Ассоциация корейцев Казахстана» (по согласованию)
|
Омарбекова
Жанат Ануарбековна
|
–
|
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель Казахстанской конфедерации инвалидов (по согласованию)
|
Орынбек
Айгуль Сатпайкызы
|
–
|
правозащитный деятель (по согласованию)
|
Палинка
Надежда Викторовна
|
–
|
корреспондент агентства «Азаттық рухы» (по согласованию)
|
Перуашев
Азат Турлыбекулы
|
–
|
председатель демократической партии «Ак жол», руководитель фракции Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
|
Пириев
Аскер Аллавердиевич
|
–
|
председатель филиала республиканского общественного объединения «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» города
|
Пулатов
Шерзод Аббозович
|
–
|
председатель Общественного объединения «Узбекский этнокультурный центр» города Нур-Султана (по согласованию)
|
Рау
Альберт Павлович
|
–
|
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
|
Рожин
Максим Николаевич
|
–
|
журналист, блогер (по согласованию)
|
Рыпаков
Денис Сергеевич
|
–
|
председатель Общественного совета Восточно-Казахстанской области, секретарь маслихата Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
|
Сабильянов
Нуртай Салихулы
|
–
|
общественный деятель (по согласованию)
|
Сабитова
Айнур Алимхановна
|
–
|
руководитель Общественного объединения «Национальное волонтерское движение «Акселератор добра: Izgilik elshisi», юрист (по согласованию)
|
Садвакасов
Серик Тельманович
|
–
|
член Общественного совета Павлодарской области, директор Палаты предпринимателей Павлодарской области (по согласованию)
|
Саиров
Ерлан Бияхметович
|
–
|
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
|
Салжанов
Исламбек Тулеубаевич
|
–
|
президент Международного благотворительного фонда «Аltyn Kyran» (по согласованию)
|
Сапарбекулы
Абзал
|
–
|
президент Некоммерческого акционерного общества «Фонд «Отандастар» (по согласованию)
|
Сарыбаев
Серик Абикенулы
|
–
|
писатель, тележурналист (по согласованию)
|
Сарым
Айдос Амироллаевич
|
–
|
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
|
Сатыбалды
Азамат
|
–
|
ректор Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова, заслуженный деятель Казахстана (по согласованию)
|
Сахариянов
Канат Акылбаевич
|
–
|
генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Media Holding «Atameken Business» (по согласованию)
|
Сельтеев
Оразгали Каймолдинович
|
–
|
директор Института Евразийской интеграции (по согласованию)
|
Суларов
Эдик Джемарович
|
–
|
исполняющий обязанности директора средней школы № 17 села Сортобе Кордайского района Жамбылской области (по согласованию)
|
Сулеймен
Олжас Серикбайулы
|
–
|
руководитель проекта Team Qazaqstan (по согласованию)
|
Сулейменова
Жулдыз Досбергеновна
|
–
|
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
|
Талаева
Таттыгуль Жаксыбаевна
|
–
|
председатель Общественного совета Актюбинской области, генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Телерадиокомплекс «Тандем» (по согласованию)
|
Танысбай
Ляззат Муратовна
|
–
|
председатель правления Акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» (по согласованию)
|
Тау
Сырымбек
|
–
|
предприниматель, директор Товарищества с ограниченной ответственностью «DACO-MOTORS» (по согласованию)
|
Тимощенко-Боровикова
Анастасия Юрьевна
|
–
|
председатель молодежного крыла республиканского Объединения юридических лиц «Рада украинцев Казахстана» (по согласованию)
|
Толамисов
Амангельды Габдылкаримович
|
–
|
член Общественного совета Алматинской области, председатель общественного фонда «Харекет» по Талдыкорганскому региону, председатель попечительского совета детского дома «Айналайын» (по согласованию)
|
Толыкбай
Максат Оралбекович
|
–
|
главный продюсер национального телеканала QAZAQSTAN, ведущий аналитической программы ASHYQ ALAŃ (по согласованию)
|
Турлыханов
Даулет Болатович
|
–
|
президент Республиканского общественного объединения «Казахстанская федерация греко-римской, вольной и женской борьбы» (по согласованию)
|
Турсынгожаев
Кайсар Болатбаевич
|
–
|
эксперт по вопросам образования (по согласованию)
|
Уали
Берик Уалиевич
|
–
|
председатель правления Акционерного общества «Агентство Хабар» (по согласованию)
|
Умарова
Айман Муратовна
|
–
|
адвокат, соучредитель Общественного фонда «Правозащитники» (по согласованию)
|
Усанова
Руфина Касымовна
|
–
|
председатель Общественного объединения «Алматинский областной татарский культурный центр «Туган тель», член Общественного совета Алматинской области (по согласованию)
|
Фазылжанова
Анар Муратовна
|
–
|
директор Института языкознания имени А. Байтурсынова (по согласованию)
|
Худяков
Сергей Герольдович
|
–
|
член Общественного совета Северо-Казахстанской области, директор частного учреждения «Институт развития местного самоуправления» (по согласованию)
|
Чеботарев
Андрей Евгеньевич
|
–
|
директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» (по согласованию)
|
–
|
Шашкова
Любовь Константиновна
|
–
|
поэт, переводчик, литературный критик (по согласованию)
|
Шаханов
Мухтар
|
–
|
народный писатель Казахстана, поэт (по согласованию)
|
Шибутов
Марат Максумович
|
–
|
член Общественного совета города Алматы, общественный деятель, политолог (по согласованию)