Оптимизация соцвыплат и борьба с приписками сэкономили почти 290 млрд тенге – Олжас Бектенов

- По линии социальных расходов Министерство труда и социальной защиты населения сейчас проводит активную работу по оптимизации той нагрузки, которую государство несет в этой сфере. Речь не идет об урезании помощи тем людям, которые действительно в ней нуждаются. Речь идет об исключении из системы социальной помощи людей, которые по всем параметрам не подходят под категорию нуждающихся. Мы разбили сейчас все население Казахстана при помощи Цифровой карты семьи на 6 категорий. Шестая категория – это люди, которые имеют жилье, автотранспорт, работу, но при этом получают все-таки социальные выплаты от государства, - – подчеркнул Премьер-министр.

Как сообщалось ранее, пилотный проект по внедрению скоринговой системы реализуется в Караганде и Шымкенте, после чего его планируется распространить на все регионы страны.

- Благодаря этой работе за 2024 и 2025 годы мы свыше 280 млрд – почти 290 млрд тенге смогли сэкономить. Это в основном средства местных бюджетов. На следующий год, по нашим расчетам, сможем сэкономить еще 165 млрд тенге минимум. То есть это достаточно большие средства, которые мы направляем на приоритетные направления. Я думаю, вы знаете, у нас были такие факты, когда ребенок в регионе, согласно отчетам, в один день посещал 10 секций. Такие примеры есть. Это все приписки. Сейчас, когда мы наводим порядок в этой сфере, как раз вот такая экономия получается, - отметил Олжас Бектенов.

Правительство продолжит работу в данном направлении.

Напомним, в преддверии очередного Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана состоялось расширенное собрание фракции партии AMANAT с участием Премьер-министра и членов Правительства.