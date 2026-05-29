Определились полуфиналисты плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу

В чемпионате Казахстана по футзалу сезона-2025/26 стартовала серия плей-офф, ключевой матч за золото национального первенства все ближе, передает Kazinform.

В плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу отобралось восемь команд по итогам регулярного первенства. В четвертьфинале команды были разделены на пары согласно занятым в регулярной части сезона местам. Так, лидер по итогам регулярки «Семей» сыграл серии матчей до двух побед с занявшей восьмое место

«Астаной», вторая команда регулярки «Кайрат» (действующий чемпион страны) встретился с обладателем седьмого места «Байтереком». Другие пары составили третья и шестая команды «Актобе» и «Каспий», а также четвертая и пятая команды по итогам регулярной части чемпионата — «Атырау» и «Аят».

По итогам встреч четвертьфинала обошлось без неожиданностей, победы в парах за две игры одержали команды, занявшие в регулярном чемпионате более высокие места.

В полуфиналах плей-офф чемпионата Казахстана-2025/26 по футзалу встретятся «Семей» и «Атырау», а также «Кайрат» и «Актобе».

Серии начнутся уже 3 июня и продлятся до трех побед.

За счет более высокого места в таблице регулярки «Семей» и «Кайрат» получили преимущество своей площадки и начнут полуфинальные серии дома. Третья и возможная четвертая игры пройдут уже в гостях. Если счет в серии станет 2:2, команды вернутся на решающий матч в Семей и Алматы.

Ранее сообщалось, о смене главного тренера в «Кайрате» перед серией плей-офф.