Определились победители международного конкурса «Өрлеу»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся VIII международный конкурс хореографических учебных заведений «Өрлеу». Он в этом году был посвящен 90-летнему юбилею первой профессиональной казахской балерины, народной артистки Сары Кушербаевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международный конкурс «Өрлеу» был учрежден в 2008 году с целью развития и укрепления международного сотрудничества ведущих балетных школ мира, а спустя 10 лет он получил статус члена Международной Федерации балетных конкурсов, проводимых под эгидой ЮНЕСКО.

«Конкурс прошел замечательно. Уровень очень достойный. Хотелось бы, конечно, чтобы больше стран было, но сейчас ситуация непростая, трудно с логистикой… Однако, несмотря на такое сложное время, собралось большое количество участников. Это радует», - сказал на пресс-конференции заслуженный деятель искусств РФ, генеральный директор международной федерации балетных конкурсов, председатель международного состава жюри конкурса «Өрлеу» Сергей Усанов.

Конкурс проводился по трем номинациям: «классический танец», «современная хореография», «народный, народно-сценический и народный стилизованный танцы» в трех возрастных категориях - с 12 до 19 лет. Всего в нем участвовали 191 человек.

«В этом году у нас количество большое, потому что участвовали также ансамбли. Мы в этом году еще пригласили регионы - четыре ансамбля приехали из Кызылорды, Караганды, Шымкента и Тараза. Очень рады были видеть, как развивается наше хореографическое искусство, народный танец, современная хореография. Также в нашем конкурсе участвовали представительницы Южной Кореи, школы из России, Кыргызстана, Узбекистана», - заметила заслуженная артистка Казахской ССР, художественный руководитель Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева, председатель Союза хореографов Казахстана Людмила Ли.

Она отметила, что главным учредителем конкурса является Министерство культуры и спорта, а организатором - Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева. Основными задачами конкурса являются осуществление широкого обмена опыта между хореографическими учебными заведениями, выявление юных дарований в области хореографического искусства, повышение исполнительского мастерства, развитие лучших традиций классического, народного и современного танцев, а также продвижение имиджа и повышение конкурентоспособности хореографического образования и искусства Казахстана на мировой арене.

«Победителей конкурса мы определяем по разным критериям: оцениваем технику исполнения, подачу материала, то есть, помимо техники у участников должно быть актерское мастерство. Артисты, юные исполнители должны уметь создать образ на сцене, и понимают ли они, что они делают, зачем они вышли на сцену, как они хотят это представить. Это крайне важно и очень сложно, потому что, порой взрослые артисты, выходя на сцену, являются просто исполнителями и не понимают, что они делают. А они должны быть творцами, пропустить этот образ через себя. Это, конечно, очень сложно, но мы пока только приглядываемся, смотрим, кто из детей проявляет себя в этом направлении. Это становление идет на протяжении всей жизни. Задача искусства - это создать образ на сцене и передать его зрителю. Но поскольку в этом конкурсе маленькие детки, то в первую очередь, они должны справляться с обязательной базовой программой, техникой», - сказала заслуженный деятель искусств, художественный руководитель Гульнара Адамова.

В этом году впервые в истории конкурса финальные туры, а также гала-концерт проходили на сцене нового театра с участием зрителей. Это позволило организаторам учредить отдельный «приз зрительских симпатий». Завершением конкурсных дней стал гала-концерт лауреатов - они перед собравшимися выступили с показательными номерами и приятно их удивили.

Победителями VIII международного конкурса «Өрлеу» в номинации «классический танец» стали Лебен Торгын, Акбар Иминов, Анастасия Светлишина, в номинации «народный танец» - Майра Ражапова, ансамбли Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева и «Шамсинур», в номинации «современная хореография» - Мариам Аутова.

Также традиционно в конкурсе учреждены специальные призы. Торгын Лебен, Акбар Иминов, Мариям Аутова и Анастасия Светлишина получили приз «Лучший исполнитель имени Сары Кушербаевой».