Определены лучшие казахстанские инженеры

В 2015 году академия впервые провела республиканский конкурс «Лучший инженер — 2015 года». За 10 лет в республиканском конкурсе более 70 инженеров из разных регионов страны были удостоены наград.

В 2025 году проведен Х юбилейный конкурс, который обрел особое значение в Год рабочих профессий, объявленный Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

На конкурс из всех регионов Казахстана поступило 75 заявок от выдающихся специалистов. По итогам работы конкурсной комиссии определены 11 лучших инженеров 2025 года - профессионалов, которые внесли выдающийся вклад в реализацию крупных индустриальных и инновационных проектов страны.

Победителями X юбилейного республиканского конкурса «Лучший инженер — 2025» решением президиума Национальной инженерной академии Республики Казахстан и конкурсной комиссии признаны:

1. Старший инженер-конструктор «Kazrost Engineering» Георгий Мнацаканов. Им разработана уникальная, универсальная навесная косилка для комбайнов ЖНУ-9 — единственная в своем классе запатентованная конструкция, позволяющая убирать весь спектр сельскохозяйственных культур с повышением эффективности на 15–20 %. Разработка запущена в серийное производство ТОО «Kazrost Engineering Ltd», обеспечив технологический прорыв в агропромышленном комплексе Казахстана и существенно повысив продовольственную безопасность страны.

2. Начальник производственного управления «Ульбинский металлургический завод» Александр Борсук. Автор 28 патентов и 50 рационализаторских предложений. Создал новую промышленную технологию ультразвуковой дезактивации радиоактивного металлолома, внедренную на Ульбинском металлургическом заводе. Технология снизила радиационный фон в 8 раз, подняла производительность участка до 500 кг/сутки и решила стратегическую экологическую задачу века, одновременно принеся многомиллионную дополнительную прибыль предприятию и стране.

3. Генеральный директор, инженер-разработчик «Bes Saiman Group» Мухтар Елеуов. На счету генерального директора и инженера-разработчика 14 объектов интеллектуальной собственности, в том числе патент США — он единственный действующий производственник среди 15 граждан Казахстана, чьи изобретения получили официальное признание и защиту в США.

4. Начальник конструкторского бюро №1 «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» Дамир Жаншеев. Автор и главный конструктор полного цикла критически важных систем вооружения, принятых Вооруженными Силами Республики Казахстан по государственному оборонному заказу: серийное производство 30-мм боеприпасов к пушкам 2А42 и АК-306 (впервые полностью закрыта потребность страны и начат экспорт); новое поколение 26-мм сигнального пистолета для МЧС и флота; опорно-поворотная установка для пикапов и автоматическая машинка снаряжения лент 12,7 мм; модернизация НСВ-12,7 под патрон НАТО.

5. Главный инженер проекта «Институт космической техники и технологий» Сабыржан Жұмағали. Создатель уникальных, не имеющих аналогов в Казахстане и СНГ технологий: модуля обработки радиосигналов, гибридной интеллектуальной спутниковой навигационной системы, устройства защиты ПК от НСД и электронной навигационной пломбы нового поколения. Его разработки кардинально повышают безопасность международных грузоперевозок, укрепляют позиции Казахстана на глобальном логистическом рынке и выводят национальную космическую отрасль на передовые позиции.

6. Главный конструктор «Научно-исследовательского института «Гидроприбор» Аиднгалий Жиналеев. Главный конструктор оснастил катера «Барс», «Айбар», «Бүркіт», 3092 «Қажымұқан» современными навигационными, штурманскими оборудованиями, средствами связи, а также модернизировал пункт маневренного базирования.

7. Начальник сектора «Научно-исследовательского института «Гидроприбор» Мурат Балсихов. Создал БПЛА вертикального взлета и уникальный блок-модуль подготовки питьевой воды из пластовых вод. Комплекс решает сразу две стратегические задачи нефтепромыслов — экологический мониторинг и обеспечение питьевой водой в самых удаленных регионах. Разработка успешно внедрена в АО «НИИ «Гидроприбор» и уже приносит реальный экономический и социальный эффект.

8. Инженер-разработчик «Торайгыров университет» Рамис Зарипов. Создатель первого в Казахстане экологичного понтонного комплекса очистки водоемов, работающего исключительно на солнечной энергии. Получено два патента, построен и успешно испытан полноразмерный прототип. Представленный проект инжернера полностью соответствует национальному проекту «Таза Қазақстан».

9. Заместитель начальника кафедры основ военной радиотехники и электроники, инженер – конструктор, разработчик «Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи» Нуржан Зикирьяев. Автор трех новых оборонных систем мирового уровня, не имеющих аналогов и уже стоящих на вооружении:

1) Разработка и внедрение оптико-электронного устройства повышения видимости. Создан и серийно внедрен модуль ночного видения для ВВТ.2). Внедрение технологий программно-определяемого радио (SDR). Автор учебника и курса «Основы SDR» для всех специальностей курсантов. 3) Расширение номенклатуры вооружения БПЛА. Выполнил расчеты и модернизацию узлов подвески БПЛА Wing Loong-1 для применения новых средств поражения.

10. Управленец — экономист Университета «Туран» Максат Кикимов. Создал и реализовал ключевые программы поддержки МСБ: «Жібек жолы», «Алматы-Өнім», «Алматы-Инновация», «Алматы-Туризм», обеспечившие доступ к микрокредитованию, рост локального производства, повышение инвестиционной привлекательности Алматы и устойчивое развитие городской экономики.

11. Старший научный сотрудник, технолог «Института высоких технологий» Абай Омаров. Разработчик ряда уникальных геотехнологических и экологических решений, направленных на повышение эффективности всех процессов. Участник и автор прорывной комбинированной передвижной установки для добычи урана в сверхсложных геологических условиях.

