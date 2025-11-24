Казахстанский инженер вошел в топ-10 разработчиков дронов в США

Дрон, под названием «MEGADRONE360», на создание которого ушло около двух лет, был разработан в Америке.

В результате, проект стал финалистом в конкурентной борьбе с более 200 американскими компаниями в сфере технологий беспилотных летательных аппаратов.

Уникальность дрона Ерлана Алимханова связана с модульностью конструкции и наличием платформы по вращению на 360 градусов, что позволяет использовать дрон как в военных целях, так и в гражданской сфере.

Фото: Личный архив Ерлана Алимханова

Так, конструкция и механизм позволяет устанавливать модули, которые могут быть полезны в чрезвычайных ситуациях. Например, в операциях по спасению и эвакуации людей, в качестве летающего вращающегося прожектора, доставки медикаментов, перевозки грузов или пожаротушении, где модульная платформа предусматривает оснащение механизмом по выстреливанию сухими порошковыми химическими средствами огнетушения.

Фото: Личный архив Ерлана Алимханова

Сфера применения дрона неограниченна, его можно использовать и в развлекательных целях как по запуску фейерверков, так и установки тяжелой видеокамеры.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

В настоящее время ведутся работы по расширению его функциональных возможностей, таких как мобильная солнечная электростанция или наземный режим передвижения посредством робота.

— Америка — это лидирующая страна по вооружению. Наше участие и выход нашей компании в топ-10 финалистов конкурса является большим достижением не только для меня, но и для всего Казахстана. На презентации своего проекта мною было отмечено, что я выходец из Казахстана. Пускай американцы знают, что у нас в Казахстане тоже развивается индустрия высоких технологий. И для нашей молодежи это тоже будет хорошим стимулом, — сообщил Ерлан Алимханов.

О себе Ерлан Алимханов рассказал, что родился в городе Лениногорск в Восточно-Казахстанской области и всю жизнь прожил в Алматы. Закончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик и свою карьеру посвятил промышленному дизайну.

В 2021 году подал на американскую визу талантов (EB-1A) и выехал в США, где в настоящее время живет в городе Фримонт штата Калифорнии. Помимо своего увлечения дронами, Ерлан Алимханов рассказал, что работает в Америке 3D-дизайнером товаров народного потребления.

