Девушка из Усть-Каменогорска раскрутила бизнес в США с капитализацией в 10 млн долларов

Образование за рубежом считается дорогим и недоступным для многих жителей Казахстана. История нашей героини демонстрирует, что для умной и талантливой казахстанской молодежи, получение бесплатного образования за границей вполне возможно. Своим опытом поделилась Генеральный директор «Cranecult USA» и «Askar Media Group» Ажар Аскарбекова в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform .

Получение зарубежного образования всегда было актуальной темой

Рассказ необходимо начать с того, что наша героиня отлично училась в школе г. Усть-Каменогорск и была в числе самых успевающих учеников, имела огромное желание учиться, что в купе с огромным упорством по достижению поставленных целей показывает, что нет ничего невозможного для тех, кто стремится к своей мечте.

Вместе с тем, семья Ажар не располагала финансовыми возможностями для оплаты обучения за рубежом. Она была из простой казахстанской семьи, мама по специальности преподаватель казахского языка, отец находился на пенсии, бывший военный.

Первым шагом к успеху стало успешное прохождение отбора в некоммерческой американской образовательной программе по обмену старшеклассников «FLEX» («Future Leaders EXchange» — «Обмен будущими лидерами»).

Так, после прохождения тестирования в 2016 году Ажар оказалась в числе отобранных 120 школьников (менее 2%) из 7 тысяч кандидатов. Участие в программе позволило получить бесплатное среднее образование в течение одного академического года в школе США, проживая в американской принимающей семье.

Программа «FLEX» проводится ежегодно на территории стран СНГ с 1993 года и предусматривает полное финансирование, визовую поддержку, расходы по проживанию и перелету.

Обучаясь в американской школе «Howe High School» в г. Пото штата Оклахома, Ажар участвовала в олимпиаде по тригонометрии и вошла в «Топ-10» лучших учеников по всей Америке, что в последующем ей поможет поступить в американский университет.

По завершению одного года обучения в американской школе, Ажар вошла в «Топ-5» лучших выпускников, набрав максимальный бал — 4,65 GPA (Grade Point Average — средневзвешенный балл диплома) и получила школьный статус «Valedictorian»

Отметим, «Valedictorian» (выпускник или супер отличник) — это академическое звание успеха, используемое в США, Канаде, Филиппинах, Греции и Австралии для лучшего ученика школы, который произносит прощальное слово на выпускной церемонии. Второй по статусу школьный ранг «Salutatorian» (Приветствующий) — ученое звание, предоставляемое второму по рангу группе выпускникам. Различные школы штатов имеют дополнительные ранги.

В связи с тем, что Ажар на тот момент не знала, как подавать на стипендию в ВУЗы США, она поступила на полный грант в «Hangzhou University» в Китае. Но во втором семестре Ажар была вынуждена прервать обучение по причине ухудшения здоровья, и вернуться в Казахстан для прохождения реабилитации.

Через год Ажар удалось поступить в 35 университетов по всему миру, из которых 10 имели полные стипендии, в таких странах как Китай, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. В 2019 году Ажар выбрала «Washington University of Science and Technology». В настоящее время приглашена в «Stanford University USA» в штате Калифорния на степень Магистра делового администрирования, обучение начнется осенью т. г.

— Возможности по получению зарубежного образования с полным грантом есть, их нужно видеть, знать и работать над ними, — отметила Ажар Канаткызы.

Открытие первого филиала казахстанской компании в США

Успехи в образовательной сфере Ажар отображала на своей странице в «Instagram», которую отслеживали около 1 тысячи человек, проявлявшие интерес к ее опыту поступления в зарубежные учебные заведения.

Возрастающий интерес и консультации в социальной сети среди наших соотечественников по вопросам получения бесплатного образования за рубежом дало идею Ажар основать в 2019 году компанию «Cranecult» в Усть-Каменогорске для оказания помощи в поступлении в различные зарубежные университеты мира на полный грант, так как на тот период она уже имела большой собственный опыт.

Через два года компания «Cranecult» расширилась и в 2021 году был открыт филиал в США, под названием «Cranecult USA», что сделало его первой казахстанской компанией в США в сфере образования, т. к. данные услуги были востребованы, в том числе среди американского населения. В том же году Ажар учреждает фирму «Askar Media Group» (в честь дедушки Аскарбека) на американском рынке, которая занимается развитием бизнеса.

Фото: из личного архива Ажар Аскарбековой

Наша героиня вспоминает, что путь к открытию компаний был сложен. На это что ушло около восьми месяцев и потребовалось привлечение крупных американских инвестиций.

Казахстанская компания начала свою деятельность с 3 человек в г. Усть-Каменогорск и в настоящее время расширилась до 45 сотрудников, а капитализация достигла почти 10 млн долларов США. Создана IT-платформа для оптимизации процессов поступления в ВУЗы, которая уже помогает ежегодно более тысячи абитуриентам.

Компания сопровождает процесс поступления абитуриента в лучшие университеты на полный грант, а также обеспечивает дальнейшую поддержку, включая стажировку и трудоустройство.

Высокие показатели успеха поступления клиентов компании связаны с тем, что ее сотрудники являются сами выпускниками лучших университетов на полной стипендии и имеют достаточный опыт для передачи его другим.

— Будущее Казахстана во многом зависит от образованного молодого поколения, которое может привнести инновационные работающие инструменты и идеи из-за рубежа, — отметила Ажар Канаткызы.

История нашей героини показывает, что несмотря на различные сложности талантливая казахстанская молодежь имеет возможность получить зарубежное бесплатное образование и реализовать свой большой потенциал в Казахстане.