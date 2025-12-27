Оправдательный приговор по делу врача вынесли в Уральске

Ей было предъявлено обвинение по статье 254 Уголовного кодекса РК («Недобросовестное отношение к служебным обязанностям»).

Трагический инцидент произошёл 31 декабря 2021 года. В перинатальном центре погибла 50-летняя женщина, работавшая лифтёром. Погибшая оказалась зажатой между кабиной и шахтой грузового лифта. Она скончалась на месте, её тело извлекли спасатели.

Как сообщила судья городского суда Айзада Жумагалиева, Жанна Дильманова признана невиновной и оправдана за отсутствием состава преступления.

Кроме того, гражданский иск о возмещении материального и морального вреда был оставлен без удовлетворения.

Судья также отметила, что расследование велось односторонне, с обвинительным уклоном, и указала на допущенные следствием нарушения закона, в связи с чем было вынесено частное постановление.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

