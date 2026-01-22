РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:46, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Опознано тело пропавшего российского пловца в Стамбуле

    ДНК-экспертиза подтвердила, что найденное в Босфоре мужское тело принадлежит российскому спортсмену Николаю Свечникову, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: hurriyet.com.tr

    В Стамбуле завершена процедура опознания мужчины, тело которого было обнаружено в водах Босфора у берегов Куручешме.

    Как сообщили в Институте судебной медицины, по результатам ДНК-анализа установлено, что погибшим является 30-летний российский пловец Николай Свечников.

    Свечников пропал в августе прошлого года после участия в 37-м Межконтинентальном заплыве через Босфор, организованном Национальным олимпийским комитетом Турции.

    После завершения соревнования спортсмен не смог выбраться на берег, и вскоре было объявлено о его исчезновении. Несмотря на многомесячные поиски, обнаружить пловца тогда не удалось.

    Ранее сообщалось, что во время уборочных работ в акватории Босфора обнаружено тело неизвестного мужчины в плавательной экипировке.

