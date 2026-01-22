Тайна пропавшего пловца: в Босфоре обнаружено тело мужчины

Не исключается, что погибшим может оказаться 30-летний российский пловец Николай Свечников, пропавший во время 37-го Межконтинентального заплыва через Босфор в августе прошлого года.

В Стамбуле в районе Куручешме во время работ по очистке акватории Босфора было обнаружено тело мужчины. После сообщения в полицию на место прибыли сотрудники Морской полиции, которые извлекли тело из воды и доставили его на берег.

В турецких СМИ отмечают, что на погибшем был надет купальный костюм, что сразу вызвало подозрение о возможной связи с трагическим инцидентом, произошедшим в ушедшем году во время 37-го Межконтинентального заплыва через Босфор, организованного Национальным олимпийским комитетом Турции (TMOK).

Речь идет о 30-летнем российском спортсмене Николае Свечникове, который участвовал в престижных международных соревнованиях, собравших 2 820 пловцов из 81 страны. После старта стало известно, что спортсмен не смог выбраться на берег, и с того момента Морская полиция и береговая охрана вели его поиски.

Обнаруженное тело, как сообщает Hurriyet, извлечено из воды с нарушением целостности, что может свидетельствовать о длительном пребывании в море. Для установления личности и точной причины смерти останки были направлены в Стамбульский институт судебной медицины. Окончательные выводы будут сделаны после проведения комплексной экспертизы, включая ДНК-анализ.

Официальные ведомства пока воздерживаются от окончательных заявлений. Результаты судебно-медицинского исследования должны подтвердить или опровергнуть версию о том, что найденный в Босфоре погибший — пропавший российский пловец.

Ранее сообщалось, что российский пловец Николай Свечников пропал во время соревновательного заплыва через Босфор. Позднее стало известно о том, что его семья готовит иск против организаторов соревнования.