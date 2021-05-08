Оползнеопасный склон возле комплекса лыжных трамплинов укрепят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оползнеопасный склон возле международного комплекса лыжных трамплинов «Сункар» планируют укрепить в Алматы. В этом году здесь хотят провести инженерно-геологическое изыскание, в настоящее время объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Департаментом по ЧС Алматы организован комиссионный выезд на эту территорию с привлечением специалистов акимата, ГУ «Казселезащита» МЧС РК, АО «КазНИИСА» и из других заинтересованных организаций.

«По результатам выезда установлено, что территория строящегося жилого комплекса «Еsentai city» расположена от склона горы МКЛТ «Сункар» на расстоянии 200-250 метров.

Территория спортивного комплекса «Сункар» состоит на учете с 2016 года как «оползнеопасный участок», в 2020 году был составлен Паспорт участка, где указаны все параметры участка, степень оползневого риска, оценка возможных рисков и рекомендации по защите. В соответствии с Паспортом участок относится к средней степени риска.

В 2016 и 2018 годах в период весенних обильных дождей на указанной территории происходили оползневые явления. В 2017-2020 годах и с начала текущего года фактов оползней не зафиксировано», - сообщили в акимате.

В рамках запланированных Управлением зеленой экономики Алматы работ по благоустройству и озеленению территории МКЛТ «Сункар» комиссией рекомендовано провести инженерно-геологическое изыскание, которое запланировано на 2021 год. В настоящее время объявлен конкурс на разработку ПСД. При разработке ПСД эксперты предусмотрят работы по укреплению склона от оползня. Также будет проведено благоустройство и озеленение территории», - добавили в акимате.

Напомним, ранее акимат города презентовал проект строительства пешеходного моста, который будет соединять главный ботанический сад и международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар».