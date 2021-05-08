РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:26, 08 Май 2021 | GMT +6

    Оползнеопасный склон возле комплекса лыжных трамплинов укрепят в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оползнеопасный склон возле международного комплекса лыжных трамплинов «Сункар» планируют укрепить в Алматы. В этом году здесь хотят провести инженерно-геологическое изыскание, в настоящее время объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Департаментом по ЧС Алматы организован комиссионный выезд на эту территорию с привлечением специалистов акимата, ГУ «Казселезащита» МЧС РК, АО «КазНИИСА» и из других заинтересованных организаций.

    «По результатам выезда установлено, что территория строящегося жилого комплекса «Еsentai city» расположена от склона горы МКЛТ «Сункар» на расстоянии 200-250 метров.

    Территория спортивного комплекса «Сункар» состоит на учете с 2016 года как «оползнеопасный участок», в 2020 году был составлен Паспорт участка, где указаны все параметры участка, степень оползневого риска, оценка возможных рисков и рекомендации по защите. В соответствии с Паспортом участок относится к средней степени риска.

    В 2016 и 2018 годах в период весенних обильных дождей на указанной территории происходили оползневые явления. В 2017-2020 годах и с начала текущего года фактов оползней не зафиксировано», - сообщили в акимате.

    В рамках запланированных Управлением зеленой экономики Алматы работ по благоустройству и озеленению территории МКЛТ «Сункар» комиссией рекомендовано провести инженерно-геологическое изыскание, которое запланировано на 2021 год. В настоящее время объявлен конкурс на разработку ПСД. При разработке ПСД эксперты предусмотрят работы по укреплению склона от оползня. Также будет проведено благоустройство и озеленение территории», - добавили в акимате.

    Напомним, ранее акимат города презентовал проект строительства пешеходного моста, который будет соединять главный ботанический сад и международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар».


    Теги:
    Экология Акимат Строительство Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Детей в США обучают казахскому языку
    Сегодня, 19:55
    Нетрезвый пассажир поезда сорвал стоп-кран и был оштрафован
    Сегодня, 19:53
    Президент Казахстана подписал ряд законов РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!