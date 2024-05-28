Оползень в Папуа-Новой Гвинее: 2 тысячи погибших, жителям приказано эвакуироваться

Оползень в Папуа-Новой Гвинее, который, по данным властей, привел к гибели свыше двух тысяч человек, все еще активен, в связи с чем власти высокогорной провинции Энга приказали тысячам местных жителей эвакуироваться, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Шансы найти выживших на месте схода оползня невелики, говорят представители гуманитарных организаций и местные чиновники.

Оползень разрушил отдаленную высокогорную общину рано утром 24 мая.

Спасательные работы и помощь пострадавшим затруднены из-за удаленности населенных пунктов, повреждения дорог, проливных дождей и вспыхнувших неподалеку межплеменных волнений.

Председатель комитета по чрезвычайным ситуациям провинции Энга Сандис Цака предупредил, что ситуация может усугубиться. По его словам, из зоны бедствия эвакуировано около восьми тысяч человек.

— Трагедия все еще продолжается, — цитирует его AFP. — Каждый час слышен треск камней — это похоже на взрыв или выстрел, и камни продолжают падать вниз. — Этот район был густонаселенным — дома, предприятия, церкви и школы. Все они полностью стерты с лица земли. Это как поверхность Луны — одни камни, — добавил он. — В зоне бедствия и в соседних районах объявлено чрезвычайное положение, — сказал Цака агентству Reuters.

По его словам, военные установили контрольно-пропускные пункты и помогают перевозить жителей в эвакуационные центры. Из-за волнений неподалеку военные сопровождают колонны с гуманитарной помощью.

При этом представитель Программы развития ООН (UNDP) Николас Бут сказал AFP, что многие местные жители отказались эвакуироваться, надеясь, что их близкие найдутся.

Изначально ООН сообщала о 670 жертвах оползня. Бывший глава местного правительства Джиман Яндам оценил число погибших в 162 человека. При этом обнаружить удалось только пять тел, пишет Reuters.

Такой разброс в оценках отражает трудности с получением информации о реальной численности местного населения, отмечает агентство.

Ранее сообщалось о тысячах людей, погребенных под завалами.