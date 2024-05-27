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    11:21, 27 Май 2024 | GMT +6

    Оползень в Папуа-Новой Гвинее: тысячи людей погребены под завалами

    Оползень в Папуа-Новой Гвинее
    Фото: news.un.org

    Оползень на севере Папуа-Новой Гвинеи в пятницу, вероятно, привел к большему числу жертв, чем предполагалось ранее. Более 2000 человек погребены под оползнем, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bloomberg.

    Более 2000 человек находятся под оползнем, сообщили в национальном центре по чрезвычайным ситуациям страны офису ООН, сообщает Bloomberg со ссылкой на AFP.

    Согласно субботнему заявлению ООН, по словам представителя МОМ, 150 домов оказались под завалами, а около 670 человек находятся под землей, и «надежды найти их живыми уменьшаются».

    Из-за обломков, покрывающих большие участки единственной автомагистрали в провинции Энга, ограничен доступ к месту бедствия.

    Для руководства усилиями по оказанию помощи была создана Координационная группа реагирования на чрезвычайные ситуации, в состав которой вошли государственные департаменты, полиция, военные и Организация Объединенных Наций.

    В интервью СМИ глава Международной организации по миграции (МОМ) Серхан Актопрак сказал, что часть деревни Ямбали, расположенной у подножия горы в отдаленной провинции Энга, погребена под слоем земли от шести до восьми метров.

    Условия остаются опасными для людей: с горы продолжает стекать вода, а земля по-прежнему скользкая. Кроме того, усилиям по оказанию помощи мешают падающие валуны.

    Актопрак отметил, что спасатели используют любые подручные средства, такие как лопаты и палки, пытаясь найти тела.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости Оползень
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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