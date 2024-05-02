РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:12, 02 Май 2024 | GMT +6

    Оползень сошел в коттеджном городке близ Алматы

    Оползень
    Фото: акимат

    Оползень сошел на территории коттеджного городка «Бурабай» в селе Бесагаш Талгарского района Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным областного акимата, 2 мая в 11:20 из-за нестабильных погодных условий произошло переувлажнение почвы, что привело к самопроизвольному сходу грунта со склона горы.

    — Произошел самопроизвольный сход грунта объемом приблизительно 30 кубических метров в коттеджном городке «Бурабай» на улице Баянауыл № 8 в селе Бесагаш Талгарского района. Сошедшая масса грунта остановилась у подпорной стены, что помогло избежать жертв и разрушений, — сообщили в акимате Алматинской области. 

    Отмечается, что данная стена высотой 4 метра и длиной 144 метра была построена в 2021 году. Она защищает жителей 16 домов (проживает около 80 человек) на улице Баянауыл в коттеджном городке Бурабай от оползней.

    — В настоящее время ведутся работы по продлению подпорной стены и облегчению горного массива путем каскадного среза горы. Вывоз обрушенного грунта осуществляется своевременно. Конструкции домов не пострадали, жертв и пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГУ «Казселезащита», ДЧС, МИО и ТОО «КазГидроСпецСтрой», — добавили в акимате.

    Ранее специалисты «Казселезащита» сообщили об оползнеопасных участках Алматы — где они расположены, и что с ними делать.

    Теги:
    ДЧС Село Горы Алматинская область Происшествия Оползень
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!