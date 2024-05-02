Оползень сошел в коттеджном городке близ Алматы

Оползень сошел на территории коттеджного городка «Бурабай» в селе Бесагаш Талгарского района Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным областного акимата, 2 мая в 11:20 из-за нестабильных погодных условий произошло переувлажнение почвы, что привело к самопроизвольному сходу грунта со склона горы.

— Произошел самопроизвольный сход грунта объемом приблизительно 30 кубических метров в коттеджном городке «Бурабай» на улице Баянауыл № 8 в селе Бесагаш Талгарского района. Сошедшая масса грунта остановилась у подпорной стены, что помогло избежать жертв и разрушений, — сообщили в акимате Алматинской области.

Отмечается, что данная стена высотой 4 метра и длиной 144 метра была построена в 2021 году. Она защищает жителей 16 домов (проживает около 80 человек) на улице Баянауыл в коттеджном городке Бурабай от оползней.

— В настоящее время ведутся работы по продлению подпорной стены и облегчению горного массива путем каскадного среза горы. Вывоз обрушенного грунта осуществляется своевременно. Конструкции домов не пострадали, жертв и пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГУ «Казселезащита», ДЧС, МИО и ТОО «КазГидроСпецСтрой», — добавили в акимате.

Ранее специалисты «Казселезащита» сообщили об оползнеопасных участках Алматы — где они расположены, и что с ними делать.