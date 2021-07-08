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    15:29, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Оползень сошел в Алматинской области: разрушены дачные дома

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сход оползня произошел в Карасайском районе Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, 7 июля в 21:39 в ДЧС области поступило сообщение о том, что выше села Кыргауылды, в садоводческом обществе «Горный садовод» Карасайского района Алматинской области в результате порыва водопроводной трубы произошел сход грязевой массы.

    «По результатам проведенного обследования было выявлено, что из-за утечки воды из водопроводной трубы диаметром 50 мм произошло переувлажнение почвы грунтов состоящих из лесовых грунтов, что привело к формированию оползня. Оползень относится к техногенному генезису. В результате происшествия разрушено шесть дачных домиков, три из них являются заброшенными, еще один дачный домик пострадал частично. Жертв и пострадавших нет», - уточнили в ДЧС.

    Ориентировочно объем грязевой массы 50 тысяч кубометров, 200 метров в длину с дальнейшим сходом ориентировочно 310 метров, общая протяженность предварительно составляет 510 метров, ширина 50 метров от места схода и 7 метров по окончании, высотой от 1 до 7 метров.

    На данный момент ведется расчистка территорий. В ликвидации задействованы силы и средства ДЧС Алматинской области, ДЧС Алматы, войсковая часть №28237 МЧС РК, РОСО МЧС РК, ГУ «Казселезащита», Центр медицины катастроф Алматы, Департамент полиции Алматинской области, бригады скорой медицинской помощи.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Главная Алматинская область Происшествия
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