ОПГ похищала людей ради кредитов: в Кокшетау оглашен приговор

От 5 до 10 лет лишения свободы получили фигуранты громкого уголовного дела организованной преступной группы, оформлявшей невозвратные кредиты на лиц без определенного места жительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы Акмолинского областного суда, СМУС региона рассмотрел уголовное дело в отношении 21 подсудимого (жителей Астаны, Алматы, Кокшетау, Петропавловска, Алматинской и Акмолинской областей): Р., Н., А. (ст. 262 ч.1, ст. 190 ч.4 п. 1,2 УК), ранее судимых А., а также М., К., М., М., М., Т., С., В., С., Х., К. (ст. 262 ч.2, ст. 190 ч.4 п. 1,2 УК) и Ш., Н., С. (ст.ст. 28 ч.5, 190 ч.4 п. 2 УК), И. (ст. 190 ч.4 п. 2 УК).

В отношении двадцать второго подсудимого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с нахождением его в розыске.

— В 2019–2024 годы подсудимые в составе ОПГ оформили невозвратные кредиты в банках и МФО на лиц без определенного места жительства, страдающих алкогольной, наркотической зависимостью либо болезнью, предварительно создавая для них формальные на то основания. Р., Н. и А. руководили действиями ОПГ: распределяли преступный доход, вели учет, участвовали в подборе жертв и хищении денег. Вовлекли в ОПГ банковских сотрудников Н., К., С. и Ш., они устраняли препятствия в хищении денег, предоставляли ОПГ персональные данные из кредитного бюро на потерпевших, — сообщили в ведомстве.

В результате 176 эпизодов мошеннических действий 49 банкам и МФО причинен ущерб на общую сумму 1,8 млрд теңге (особо крупный размер). Ущерб не погашен.

Вина подсудимых, как пояснили в суде, подтверждена показаниями их самих, а также свидетелей и потерпевших, в том числе представителей МФО и банков, специалистов финансовых ведомств, сведениями из банков и мобильных телефонов подозреваемых и другими материалами дела.

Согласно заключению экспертизы, некоторые потерпевшие страдают психическим расстройством, слабоумием. Психическими и поведенческими расстройствами страдают и трое подсудимых, они нуждаются в принудительном лечении.

Смягчающими обстоятельствами шестерых подсудимых признаны наличие малолетних детей, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступлений, изобличению других соучастников. Отягчающим — у С. и А. — признано наличие опасного рецидива преступлений.

— Суд c учетом изложенного приговорил Н., Р. и А. к 10 годам лишения свободы. А. (ранее судимый) — к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Остальных подсудимых — от 5 до 8 годам лишения свободы. Четверо подсудимых лишены права занимать должности, связанные с выдачей кредитов сроком на 8 лет, — озвучили приговор в суде.

Конфисковано в доход государства 11 транспортных средств, принадлежавших подсудимым и третьим лицам и приобретенных на денежные средства, добытые преступным путем.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что прокурорами Акмолинской области завершено расследование дела в отношении организованной преступной группы, которая занималась похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов.

После этого Kaspi Bank, Forte Bank, «Евразийский банк» и Alatau City Bank выступили с совместным заявлением, отметив, что не знают о причастности их сотрудников к ОПГ.

Но после того, как Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала опровержение о непричастности сотрудников банков к ОПГ, прокуратура Акмолинской области заявила, что вся озвученная информация основана на конкретных материалах дела.

Позже в прокуратуре раскрыли подробности по делу ОПГ в Акмолинской области.

Мы также рассказывали, как в Акмолинской области начался суд над ОПГ и как велся допрос потерпевших.