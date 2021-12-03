Оперу «Жамбыл Жырау» представили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая состоялась премьера оперы композитора Нургалыма Аманбая «Жамбыл Жырау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Перед премьерой с приветственной речью выступил Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев. Он поздравил всех с 175-летием великого поэта Жамбыла Жабаева и зачитал поздравительные письма Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Далее в своей речи Госсекретарь отметил, что Жамбыл - личность, принадлежащая казахскому и кыргызскому народу, а также поприветствовал делегацию во главе с Государственным секретарем Кыргызской Республики Суйунбеком Касмамбетовым.

Спикер высоко оценил творчество Жамбыла, отметив, что его песни стали широко известны и получили популярность в период Великой Отечественной войны. Его произведение «Ленинградцы, дети мои» по сей день пользуется популярностью среди акынов.

Он также процитировал высказывания известных писателей, отмечавших, что Жамбыл - человек многогранный, выдающаяся и неординарная личность.

«Поэтому наше поколение, проникаясь духовным миром Жамбыла через познание его творчества, в этом году отмечает юбилей великого поэта с размахом», - сказал он.

К. Кушербаев напомнил, что в начале года Указом Президента была создана специальная Государственная комиссия по организации на высшем уровне празднования 175-летия великого поэта.

«31 марта 2021 года была принята Туркестанская декларация в рамках неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств на тему «Туркестан - духовная столица тюркского мира». В ходе этого мероприятия было решено широко отметить юбилей Жамбыла Жабаева наравне с великими деятелями тюркского мира», - сказал госсекретарь.

Он также рассказал, какие мероприятия были проведены в рамках юбилея:

- издано и распространено по библиотекам 10 томов сборника сочинений Жамбыла Жабаева;

- издан полный трехтомный академический сборник Жамбыла Жабаева;

- подготовлено 30 томов серии «Мир Жамбыла», презентация которой прошла сегодня в доме-музее великого поэта;

- издана книга «Жамбыл жырау»;

- произведения великого поэта были переведены на иностранные языки и широко рекламировались;

- спектакли по произведениям Жамбыла ставились во всех театрах страны, а музыкальные вечера проводились в концертных залах;

- в библиотеках республики организованы книжные выставки и литературно-просветительские встречи, конкурсы на тему Жамбыла и айтысы;

- накануне юбилея в комплексе дома-музея Жамбыла проводились научно-реставрационные работы;

- снимается фильм «Жамбыл. Новая эра»;

- в Бишкеке издан сборник стихов Жамбыла на кыргызском языке, а также по случаю юбилея организован айтыс кыргызско-казахских поэтов;

- в Анкаре прошла научная конференция, посвященная 175-летию Жамбыла Жабаева, на турецкий язык переведены труды известных жамбылских ученых.

«Словом, эти события - лишь часть жизни Жамбыла», - заявил он.

В заключение госсекретарь поздравил всех с днем Независимости и пожелал успехов.

Отметим, в Алматы состоялась международная научно-практическая конференция «Қазақ қырғыз - Алаштан», организованная Международной Тюркской академией.



