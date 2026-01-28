Операции без наркоза провели пожилым пациентам в Алматы

Специалисты провели две высокотехнологичные операции по замене аортального клапана методом транскатетерной имплантации (TAVI). Как сообщили в управлении здравоохранения города, малоинвазивное вмешательство выполнено пациентам в возрасте 72 и 77 лет с критическим стенозом аортального клапана.

— Ключевая особенность операций — отказ от общего наркоза. Пациенты находились в сознании и хорошо перенесли процедуру. Такой подход существенно снижает риски осложнений и ускоряет восстановление, что особенно важно для пожилых людей с сопутствующими заболеваниями, — объяснили в управлении.

При критическом стенозе аортального клапана сердце испытывает серьезную перегрузку из-за высокого градиента давления между левым желудочком и аортой. Без своевременного лечения это приводит к утрате сократительной функции сердечной мышцы.

Фото: управление здравоохранения г. Алматы

Как отметил интервенционный кардиолог Оразбек Сахов, крайне важно не упустить момент, когда миокард еще способен восстановиться. На поздних стадиях даже успешная замена клапана не всегда позволяет вернуть сердцу нормальные размеры и функцию, подчеркнул специалист.

Фото: управление здравоохранения г.Алматы

Операция выполняется без вскрытия грудной клетки: клапан доставляется к сердцу через бедренную артерию и устанавливается под рентгенологическим и ультразвуковым контролем. В кардиоцентре такие операции проводят уже более трех лет, за это время выполнено более 80 вмешательств.

Ранее в Шымкенте 4-летнему ребенку провели уникальную операцию по удалению крупной опухоли.