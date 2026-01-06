4-летнему ребенку провели уникальную операцию по удалению крупной опухоли в Шымкенте

Четырехлетний мальчик был доставлен в городскую детскую клиническую больницу с жалобами на сильные боли в животе и многократную рвоту. Сразу после поступления врачи провели комплексное обследование, включавшее общий анализ крови и ультразвуковое исследование.

По результатам диагностики у маленького пациента была выявлена лимфангиома брюшной полости. Это редкое доброкачественное новообразование, которое при увеличении размеров может представлять серьезную угрозу для нормального функционирования внутренних органов. С учетом объема опухоли и сложности клинического случая медицинским консилиумом было принято решение о полном удалении новообразования хирургическим путем.

— После необходимой предоперационной подготовки ребенку была выполнена операция методом лапаротомии. Хирургическое вмешательство прошло успешно, опухоль была удалена полностью. В послеоперационном периоде пациент находился под постоянным наблюдением врачей. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, он выписан домой, — сообщили врачи детской клинической больницы. Фото: управление здравоохранения Шымкента

В городском управлении здравоохранения отметили, что подобные операции требуют высокой точности, значительного профессионального опыта и наличия современного медоборудования.

— В медицинских организациях Шымкента в последние годы особое внимание уделяется повышению качества хирургической помощи и проведению сложных операций на местном уровне. Данное вмешательство было выполнено в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. В детской больнице пациентам в полном объеме предоставляются медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и пакета ОСМС, — отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области впервые была проведена операция по кохлеарной имплантации ребенку с тяжелой формой глухоты. До этого подобные хирургические вмешательства в основном выполнялись в столичных клиниках.